Le prossime puntate di Un posto al sole riserveranno al pubblico novità e colpi di scena. Per la storica soap di Rai 3 il mese di novembre si preannuncia ricco di momenti di alta tensione, legati soprattutto alla trama incentrata sul rapimento di Marina e su come Roberto agirà nei confronti di Rosato. Tuttavia, stando alle anticipazioni delle puntate dal 14 al 18 novembre 2022, per Ferri arriverà il momento delle riflessioni e degli interrogativi. Perderà la donna della sua vita? Una decisione inaspettata e un confronto con Raffaele spingeranno l'uomo a seguire il suo istinto.

Trame Un posto al sole 14-18 novembre: Ferri è convinto che Marina sia in pericolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole nuove problematiche caratterizzeranno la vita dei personaggi di Palazzo Palladini. Le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 novembre 2022 rivelano che Renato sarà ancora più ostinato nell'ostacolare i progetti immobiliari di Alberto. A causa di questo, Niko scoprirà di avere una nuova vicina che potrebbe rivelarsi "scomoda". Nel frattempo, complici un incontro pianificato da Mariella e un'intima passeggiata, Michele e Silvia vivranno un momento di vicinanza. Intanto, una nuova ed inaspettata decisione spingerà Roberto a seguire il suo istinto. L'uomo sarà sempre più convinto che Marina si trovi in pericolo e che dietro la sua sparizione ci sia Rosato.

Anticipazioni Un posto al sole dal 14 al 18 novembre: Roberto si confronta con Raffaele

Le anticipazioni di Un posto al sole in programma dal 14 al 18 novembre 2022 rivelano che Micaela sarà in procinto di mettere in pratica il suo piano, cioè convincere Alberto ad affittarle il suo appartamento. Se l'uomo accetterà, come reagiranno gli altri condomini di palazzo Palladini?

Roberto, intanto, avrà un confronto con Raffaele e, anche se gli interrogativi rimangono, deciderà di agire. Nel frattempo, Lia non saprà se abbandonare o meno il palazzo. Proprio questa indecisione spingerà Diego a fare un gesto coraggioso per convincerla a restare. Intanto, stando alle anticipazioni, Viola comincerà pian piano a raccogliere i frutti del lavoro fatto con Manuel.

Tuttavia, un incidente in cortile complicherà la situazione.

Una notizia sconvolge Niko: Un posto al sole spoiler al 18 novembre

Una nuova e scioccante notizia sconvolgerà Niko e tutte le persone che volevano bene a Susanna. Insieme vivranno ancora una volta il dolore e la rabbia per la morte della giovane donna. Non tutti, però, reagiranno allo stesso modo. Intanto, Diego non mollerà la presa e sarà ogni tentativo possibile per riconquistare Lia e spingerla a gettarsi il passato alle spalle, dimenticando le ragioni che l'hanno portata a palazzo Palladini. Nel frattempo, Bianca farà un'importante scoperta. Stando alle anticipazioni, si tratterà di qualcosa che riguarda Antonello. Ciò spingerà la figlia di Franco a prendere una decisione inaspettata. Intanto, Viola andrà da Rosa per chiederle scusa anche a nome del figlio.