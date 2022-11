Le puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 28 novembre al 2 dicembre preannunciano diversi colpi di scena.

Marina cercherà di andare avanti con Roberto, quando una minaccia incomberà nuovamente sulla ritrovata coppia. Ad essere in pericolo di vita sarà anche il figlio di Alberto e Clara a causa di un regalo di Marika. La vicenda finirà per far andare in escandescenze l'avvocato Palladini. Intanto a palazzo Mariella si lascerà coinvolgere dalla diatriba tra Speranza e le gemelle Cirillo.

Spazio anche ad Alice (nipote di Marina) e Nunzio, i quali sembreranno avere un certo affiatamento.

Intanto Niko e Manlio, dopo aver appreso che l'assassino di Susanna sta per vedersi ridurre la pena, vorranno coinvolgere un detenuto per i loro piani di vendetta.

Anticipazioni Un posto al sole dal 28 novembre al 2 dicembre: Niko e Manlio complici, Antonello in crisi

Grande delusione per la giovanissima Bianca, che organizzerà la festa a sorpresa per il suo amato Antonello. A quanto pare i festeggiamenti non andranno come da programma e il ragazzo avrà una crisi. La maestra Viola deciderà così di dare una lezione di vita molto importante ai suoi studenti.

Niko e Manlio si metteranno d'accordo per ordire un piano scellerato che, però, avrà bisogno di un po' di denaro per essere messo in atto.

Da alcuni giorni Speranza ha delle nuove dirimpettaie rumorose, le gemelle Cirillo.

Tra le ragazze la tensione dilagherà e Mariella prenderà le difese di Speranza, finendo per farsi una nuova rivale.

Spoiler Un posto al sole, Ferri sul punto di scoprire le violenze subite da Marina

Ferri sarà sul punto di scoprire tutto quello che Marina ha subito dal suo ex marito, anche la stessa donna si accorgerà di quanto sia difficile voltare pagina dopo le violenze subite da Fabrizio.

La coppia sembrerà sul punto di mettere una pietra sopra al passato e a guardare al futuro con nuovo entusiasmo

Dopo l'amore sfortunato con Chiara Petrone, intanto Alice è entrata nella vita di Nunzio. Tra il figlio di Franco e la nipote di Marina si instaurerà una certa complicità.

Il figlio di Alberto scampa a un tragico epilogo nelle prossime puntate di Un posto al sole

Clara e Alberto si recheranno a pranzo al caffè Vulcano insieme a Marika. Quest'ultima avrà in serbo un regalo per il figlio della coppia, ma ben presto rischierà di verificarsi un incidente. Per fortuna il peggio sarà evitato, ma Alberto se la prenderà con i venditori di giocattoli contraffatti.

Mentre a Palazzo Palladini incomberà la diatriba tra Altieri e Cirillo, un'ombra minacciosa si manifesterà durante i festeggiamenti di Marina, Roberto, Filippo e Serena.

Spazio anche a Viola, che continuerà a chiedersi come mai Rosa sia così ostile con lei. Sarà Raffaele ad aprirle gli occhi per una buona volta. Mentre Niko si procaccerà i soldi per attuare la vendetta contro il killer di Susanna, Manlio incontrerà il loro complice.