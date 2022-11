Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Marina Giordano è ancora nelle grinfie di Fabrizio, che l'ha rapita e legata a un letto in un casale di campagna. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che le vicende legate al sequestro di Giordano volgeranno al termine e potrà tornare a casa. Inoltre, per l'imprenditrice, ci sarà una gradita visita a Napoli. In base a quanto trapelato in rete, potrebbe trattarsi di Elena o Alice. In seguito, infatti, anche un secondo personaggio tornerà nel capoluogo campano.

Un posto al sole, anticipazioni: il sequestro di Marina volge al termine

Marina continua ad essere nelle grinfie di Fabrizio. Nella puntata di Un posto al sole del 9 novembre, Roberto ha scoperto il nascondiglio di Rosato e ha tentato, in ogni modo, di salvare la sua compagna. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che, fortunatamente, il sequestro di Giordano volgerà al termine e, pertanto, Marina potrà tornare a casa. Al momento, però, non è chiaro se l'imprenditrice rientrerà a Palazzo Palladini a casa di Ferri, o se vivrà nella sua villa. L'unica cosa certa, attualmente, è che Marina riceverà una gradita visita.

Un posto al sole, prossime puntate: Marina riceve una gradita visita

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Marina potrà rivedere una persona a lei cara, che non era più da qualche tempo a Napoli. Al momento, non è chiaro di chi si possa trattare e se le indiscrezioni trapelate in rete facciano riferimento a uno dei due figli di Giordano, Elena e Lorenzo o alla nipote Alice.

L'unica cosa certa, attualmente, è che dopo la prima visita, Marina potrebbe riabbracciare anche una seconda persona a lei familiare. Pertanto, trattandosi dell'eventuale ritorno di due personaggi, potrebbe essere ipotizzabile che si tratti di Elena e Alice, che si erano trasferite da qualche anno a Londra.

Un posto al sole, prossimi episodi: la storia di Marina e Roberto potrebbe essere in bilico

Dopo le settimane di agonia e sofferenze subite a causa di Fabrizio, per Marina non si preannunciano momenti sereni. Una volta tornata a casa, Giordano potrà riabbracciare Roberto e anche la persona a lei cara, tornata a Napoli per rivederla, ma potrebbero esserci momenti difficili per l'imprenditrice. Il ricordo della violenza fisica subita da Rosato e i terribili momenti di prigionia legata al letto, potrebbero fare allontanare Marina da Roberto. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Ferri crederà di avere perso la sua fidanzata per sempre e, quindi, potrebbe essere ipotizzabile che Giordano prenda le distanze dal suo compagno e decida di stare un po' di tempo da sola, per superare il trauma vissuto nelle ultime settimane.