Lia Longhi è arrivata da qualche mese a Palazzo Palladini. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, la domestica di Roberto ha tentato di recuperare i gioielli della sua famiglia, nascosti nel seminterrato di Alberto. Purtroppo, però, la donna di servizio di Ferri è arrivata troppo tardi, perché un inquilino del condominio di Posillipo è arrivato prima di lei. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che Lia potrebbe scoprire la misteriosa identità del ladro. La ragazza, inizialmente, ha ipotizzato che il furto possa essere stato commesso da Raffaele.

Un posto al sole, anticipazioni: Lia cerca i gioielli, ma qualcuno è arrivato prima di lei

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, Lia si è intrufolata più volte nel seminterrato di Alberto, in cerca dei preziosi gioielli, nascosti dalla sua famiglia, negli anni precedenti. Purtroppo, però, Longhi, con l’aiuto di Diego, ha cercato invano il tesoro, scoprendo che il nascondiglio, dove credeva fossero i monili, era vuoto. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano un colpo di scena, perché i gioielli, in realtà, erano proprio nel posto individuato da Lia ma, purtroppo, qualcuno era arrivato prima di lei.

Un posto al sole, prossime puntate: un inquilino di Palazzo Palladini ha rubato i gioielli di Lia

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, pertanto, lasciano intendere che le vicende legate alla domestica di Roberto Ferri non saranno finite. Anzi, le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito a quello che accadrà.

In particolar modo, i gioielli di Lia non saranno perduti per sempre, perché qualcuno li ha trovati. Al momento, non è chiaro chi possa essersi impossessato dei preziosi monili. Inizialmente, Lia aveva nutrito dubbi su Raffaele Giordano e aveva parlato a Diego dei suoi sospetti. In quell’occasione, il figlio del portiere aveva difeso a spada tratta suo padre, affermando che, a detta sua, non avrebbe fatto mai nulla del genere.

Un posto al sole, prossimi episodi: le ipotesi su chi potrebbe avere preso i gioielli di Lia

Al momento, non sono trapelati ulteriori indizi sull’identità dell’inquilino di Palazzo Palladini che possa avere rubato i preziosi monili. Raffaele, avendo una copia di tutte le chiavi degli appartamenti del condominio di Posillipo, potrebbe avere avuto accesso facile al seminterrato di Alberto ma, come detto da Diego, per i valori che ha Giordano, non si sarebbe mai impossessato di qualcosa non di sua proprietà e non avrebbe commesso un furto. Nel frattempo, gli occhi sono puntati sull’avvocato Palladini, proprietario del luogo dove erano nascosti i gioielli. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, il mistero si chiarirà e si scoprirà l’identità di chi ha commesso il furto, ma non è detto che Lia venga a scoprire la verità sul misterioso ladro.