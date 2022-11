Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 17 novembre andata in onda su Rai 3, Alberto ha dimostrato di essere il responsabile della sparizione dei gioielli di Lia.

Anche questa volta Palladini la farà franca? La sua posizione è molto difficile e deve mantenere la calma, se non vuole che il suo segreto venga a galla. Nel frattempo, Roberto ha ricevuto al chiamata di Alice e si è emozionato quando Marina lo ha salutato. Ma attenzione, perché anche qualora quest'ultima cambiasse idea su quanto successo e sulle parole di Fabrizio che l'hanno fatta sprofondare nei dubbi, Marina potrebbe scoprire il tradimento di Roberto e allontanarsi da lui, questa volta in maniera definitiva.

C'è aria di crisi anche per Alberto, che finirebbe in seri guai nel caso in cui Clara trovasse la scatola che ha nascosto nella libreria.

Un posto al sole, anticipazioni nuove puntate: Alberto deve mantenere il suo segreto con Clara

Alberto si è ritrovato ad ammirare con cupidigia i gioielli preziosissimi e i diamanti che sono stati trovati nel seminterrato durante i lavori di ristrutturazione. I monili appartengono alla famiglia di Lia, che è arrivata a Napoli e a Palazzo Palladini proprio per fare luce sul passato della sua famiglia.

Alberto, per fare colpo su Clara, le ha proposto di fare una vacanza natalizia in quel di Cortina d'Ampezzo, meta costosa e non certo accessibile alla maggior parte delle persone.

Clara si è mostrata titubante, ma Alberto le ha mentito, dicendole di star guadagnando più del solito al lavoro.

Clara troverà i gioielli rubati? Anticipazioni Un posto al sole

Nell'ultima puntata di Un posto al sole Alberto ha rubato i gioielli di Lia, nascondendoli con cura dietro dei libri. Il prezioso cofanetto sarà davvero al sicuro?

Forse Palladini ha fatto male i suoi conti, troppo sicuro di sé. Clara tiene molto alla pulizia della casa e di certo prima o poi si avvicinerà alla libreria, custode di un importante segreto. Cosa succederebbe se scovasse lo scrigno? Senza dubbio chiederebbe spiegazioni ad Alberto, che si troverebbe in seria difficoltà, dovendo tacere un furto di enorme entità.

Inoltre, davanti alla verità, per Clara sarebbe impossibile fidarsi nuovamente di Palladini, che già troppe volte ha perdonato, essendone innamorata e volendo dare un futuro al piccolo Federico. Verrà fatta giustizia per Lia e Alberto prenderà le sue responsabilità? Ad aiutare Lia a far luce sulla sparizione dei gioielli potrebbe essere Diego, dato che i due hanno deciso di frequentarsi dopo il tenero bacio che si sono scambiati sull'uscio dell'appartamento di Roberto.