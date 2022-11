Niko dovrà fare una scelta importante nelle nuove puntate di Un posto al sole dopo la proposta inquietante di Manlio che riguarda l'assassino di Susanna.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Niko si troverà a riflettere a lungo dopo l'incontro con il padre di Susanna che avverrà in carcere. Il signor Picardi ha saputo che Lello Valsano potrebbe avere uno sconto di pena e così non perderà tempo per cercare in Niko un inaspettato alleato. Il giovane Poggi, amareggiato e pervaso dal dolore per la stessa motivazione, potrebbe spiazzare i telespettatori andando contro il suo senso di giustizia.

Un posto al sole anticipazioni: Niko incontra Manlio in prigione

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Manlio spererà che Niko accetti il colloquio che gli ha chiesto. La faccenda è delicata e riguarda Susanna. C'è il concreto rischio che Lello abbia uno sconto di pena, come già riportano i giornali e, se ciò accadesse, sarebbe una notizia devastante per tutti.

Manlio spiegherà a Niko di avere in mente un'idea per vendicare a modo suo la figlia, dato che non crede più nella giustizia. Come? Sfruttando le conoscenza che si è fatto in carcere, disposte a tutto in cambio di una somma di denaro importante. Ci si chiede cosa abbia in mente, ma l'ipotesi più probabile è che voglia pagare qualcuno per porre fine alla vita di Valsano.

Upas, nuove puntate: Niko cerca i soldi per vendicare Susanna

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole Niko deve prendere una scelta triste e difficile su Susanna che non sarà esente da conseguenze. La disperazione e il senso di impotenza del giovane Poggi diventeranno insopportabili in occasione della commemorazione della sua amata.

Sarà proprio in questo frangente che Niko perderà in controllo. Secondo indiscrezioni che arrivano dal web, la proposta di Manlio comincerà a macchinare ininterrottamente nella testa e nel cuore di Niko, tanto da cercare i soldi necessari per pagare gli uomini di Manlio.

Upas spoiler, Niko e Manlio pronti a tutto

Giulia, Renato, Raffaele e Ornella sono rimasti senza parole quando hanno saputo che Valsano potrebbe avere una riduzione di pena per seminfermità mentale.

Niko ha dimostrato apparente calma, ma il suo atteggiamento cambierà radicalmente nelle prossime puntate di Un posto al sole.

Pare che Niko ceda al risentimento e che, pur di fare giustizia per Susanna, accetti di collaborare con Manlio, anch'esso devastato dalla sola idea che Lello possa farla franca. Insomma, nei nuovi episodi apparirà un Niko molto diverso mettere in dubbio le sue credenze e i suoi valori, rischiando di finire in guai seri.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, le puntate possono essere riviste in replica su RaiPlay.