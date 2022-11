L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda il 17 novembre su Canale 5, con una nuova attesissima puntata incentrata sulle vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Ida Platano: la dama non reagirà per niente bene di fronte alla notizia del riavvicinamento tra il suo ex Riccardo e Gloria.

Tale situazione finirà per creare un po' di caos in studio, al punto che Roberta si scaglierà duramente contro Alessandro Vicinanza, per il modo in cui sta affrontando questa situazione.

Ida in forte crisi per Riccardo: anticipazioni Uomini e donne del 17 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuova puntata di Uomini e donne trasmessa il 17 novembre su Canale 5, rivelano che Ida Platano finirà al centro dell'attenzione per la reazione negativa che avrà nel momento in cui assisterà ad un riavvicinamento tra Riccardo e Gloria.

La reazione non sarà affatto delle migliori e ovviamente, in studio, non passerà inosservato il modo di fare della dama siciliana.

L'atteggiamento di Ida, infatti, sembrerà quello di una donna che ad oggi non sarebbe ancora riuscita a lasciarsi alle spalle la fine della sua tormentata relazione con Riccardo Guarnieri.

Roberta inchioda Alessandro in studio: anticipazioni Uomini e donne

Intanto, però, a destare sospetti sarà anche la reazione di Alessandro Vicinanza che non proferirà parola di fronte al modo di fare della sua fidanzata.

A puntare il dito contro Alessandro ci penserà Roberta Di Padua, che non si farà problemi ad inchiodare e smascherare il suo ex corteggiatore.

Secondo Roberta, Alessandro sarebbe poco interessato alle vicende che riguardano la sua storia d'amore con Ida Platano e, dopo aver visto il suo modo di fare in studio, affermerà che Alessandro faccia finta di nulla di fronte alle litigate che vedono coinvolta la dama siciliana e il suo ex.

Eppure, sempre secondo il pensiero della dama Roberta, queste liti accese e infuocate tra i due, nasconderebbero un significato importante e sarebbero frutto di una passione che non si sarebbe mai spenta del tutto.

Armando sbotta contro Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 17 novembre

E poi ancora, le anticipazioni della nuova puntata di U&D del 17 novembre 2022, rivelano che a scagliarsi contro Alessandro ci penserà anche Armando, che lo accuserà di non aver avuto neppure una minima reazione al cospetto della scena che ha visto protagonisti Ida e Riccardo.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia che in questa nuova puntata del programma Mediaset, sarà protagonista di una nuova esterna con Agostino, ma tra i due le cose non andranno nel verso giusto.