L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda oggi, lunedì 21 novembre, su Canale 5. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle due troniste Lavinia Mauro e Federico Aversano.

Spazio anche alle novità che vedranno coinvolto il cavaliere Riccardo Guarnieri, il quale si renderà protagonista di un momento di sfogo in studio, dove arriverà a perdere le staffe dopo l'ennesima lite con la sua ex Ida Platano.

Tina attacca ancora Federica: anticipazioni Uomini e donne del 21/11

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 21 novembre 2022, rivelano che Federica sarà protagonista di una nuova esterna con il corteggiatore Stefano.

A quanto pare, tra i due, tutto sarebbe andato nel migliore dei modi anche se in studio non mancheranno le critiche da parte di Tina Cipollari.

L'opinionista del talk show di Canale 5 continuerà a mettere in discussione il modo di rare della bella tronista napoletana, ritenendola fin troppo petulante con i suoi corteggiatori.

Lavinia in forte crisi: anticipazioni Uomini e donne 21 novembre

Per quanto riguarda, invece, il trono di Lavinia Mauro, le anticipazioni di Uomini e donne del 21 novembre rivelano che la tronista si ritroverà in forte crisi.

Durante le ultime puntate, Lavinia si è avvicinata moltissimo ad Alessio Campoli, tanto da decidere di andare a riprenderselo dopo che il ragazzo scelse di andare via dalla trasmissione.

Ebbene, il modo di fare di Lavinia ha fatto storcere il naso all'altro pretendente, Alessio, il quale ha scelto di non presentarsi in esterna.

Una situazione che ha messo in crisi la giovane tronista romana e, nel corso della puntata di questo pomeriggio, ci sarà spazio anche per un'accesa discussione in studio tra i due corteggiatori, che si ritroveranno ai ferri corti.

Riccardo Guarnieri perde le staffe in studio: anticipazioni Uomini e donne 21 novembre

E poi ancora, al centro della nuova puntata di U&D di questo lunedì pomeriggio, ci saranno anche le vicende di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere del trono over sarà protagonista di un nuovo battibecco in studio con la sua ex fidanzata Ida Platano e, questa volta, arriverà a perdere le staffe.

Il motivo? Riccardo non gradirà il fatto di non essere stato difeso da Ida in seguito a delle accuse che gli sono state fatte in puntata. La dama siciliana, al contrario, assumerà le difese di Alessandro Vicinanza, il cavaliere che sembra averle fatto perdere la testa.

Da qui, la decisione di Riccardo di abbandonare lo studio, decisamente furioso e amareggiato dal comportamento della sua ex donna.