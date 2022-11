Questa settimana ci sarà l'uscita di Ida e Alessandro da Uomini e Donne. La tanto attesa puntata andrà in onda tra mercoledì 23 e venerdì 25 novembre. La reazione di Riccardo sarà abbastanza singolare, dato che non proferirà parola. Per cercare di voltare pagina, Guarnieri proverà a riallacciare i rapporti con Gloria, salvo poi piantarla in asso nel giro di poco tempo.

Ma le novità di Uomini e Donne non sono finite qui: le anticipazioni svelano che ci sarà il ritorno di Biagio, che farà tanto indispettire Tina. Gemma sembra invece sempre più in disparte, salvo qualche uscita sporadica con dei signori subito eliminati.

Per quanto riguarda gli avvenimenti importanti del Trono Classico di Uomini e donne, si menzionano la volontà di Federica di abbandonare senza scegliere e la segnalazione che metterà nei guai Noemi. Di seguito, tutti i dettagli.

Anticipazioni Uomini e Donne di questa settimana

Finalmente sappiamo quando andrà in onda la scelta di Ida e Alessandro di lasciare Uomini e Donne grazie alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Ebbene, la puntata in questione dovrebbe andare in onda tra mercoledì e venerdì e i fan del Trono Over sono in attesa di vedere quale sarà la reazione di Riccardo. A quanto pare, Guarnieri resterà senza parole e, solo in un secondo momento, proverà a riallacciare i rapporti con Gloria.

Dopo l'addio di Ida e Alessandro, Riccardo ha cercato di distrarsi mostrando sui social il suo fisico ma non pare che ci sia una donna che gli interessi all'orizzonte, almeno per il momento.

Biagio torna al Trono Over di Uomini e Donne, Gemma sparita

Durante questa settimana di programmazione, vedremo anche il ritorno di un cavaliere che ha diviso il pubblico per alcuno suoi controversi comportamenti.

Parliamo di Biagio, che spesso ha sollevato polveroni nello studio e tra il pubblico. Mistero invece su Gemma, che sta avendo un ruolo sempre più marginale all'interno del programma condotto da Maria De Filippi. Che sia il preludio di un addio?

Uomini e Donne, aggiornamenti sui tronisti: Federica va via, Noemi nei guai

Per quanto riguarda il Trono Classico, ha fatto molto discutere la scelta di Federica Aversano di lasciare il trono senza un corteggiatore.

I fan del programma non si sono stupiti più di tanto, avendo notato il poco interesse che la ragazza aveva nei confronti dei suoi corteggiatori, cosa che le aveva fatto notare anche Maria De Filippi. Restano invece in prima fila Lavinia, Federico Dainese e Federico Nicotera. Nelle puntate di Uomini e Donne di questa settimana andrà in onda la segnalazione su Noemi, la corteggiatrice di Federico Dainese. La ragazza avrebbe baciato un altro uomo fuori dal programma e il tronista ha provveduto a eliminarla.