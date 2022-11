Le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo dicembre 2022 promettono ancora una volta grandi colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende di Riccardo Guarnieri, che si ritroverà protagonista di un nuovo confronto in studio con la sua ex Ida Platano e il fidanzato Alessandro.

Pinuccia, invece, sarà protagonista di un nuovo accesissimo diverbio con Tina Cipollari, al termine del quale fingerà di sentirsi male.

Riccardo rivede Ida, Roberta ignorata: anticipazioni Uomini e donne dicembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di dicembre rivelano che Ida Platano tornerà in studio con Alessandro per raccontare l'evolversi della loro storia d'amore.

La dama siciliana racconterà anche di aver ricevuto dei messaggi da parte del suo ex Riccardo Guarnieri e, questa rivelazione, scatenerà un nuovo accesissimo confronto in studio tra i tre, al termine del quale il cavaliere pugliese lascerà la trasmissione.

Intanto dopo gli scontri con Ida delle scorse settimane, su Roberta Di Padua calerà il silenzio: pur essendo presente in studio, la dama non sarà al centro dell'attenzione per le sue nuove conoscenze e non si parlerà di lei.

Pinuccia finge di sentirsi male: anticipazioni Uomini e donne dicembre 2022

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo confronto tra Pinuccia e Tina.

Il rapporto tra le due non è mai stato idilliaco e, nel corso dell'ultima registrazione, si è riaccesa nuovamente la scintilla, tanto che si sono ritrovate protagoniste di uno scontro verbale.

A colpire, però, è stata la reazione di Pinuccia, che al termine della lite con Tina Cipollari, ha finto di sentirsi male: la dama del trono over ha messo in scena uno svenimento, facendo credere ai presenti in studio di sentirsi poco bene.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, preoccupata per quanto stava accadendo, è intervenuta in prima persona, salvo poi scoprire il "tranello" di Pinuccia.

Cambio programmazione per Uomini e donne a dicembre

In attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Uomini e donne durante il mese di dicembre 2022, la programmazione del talk show dei sentimenti di Maria De filippi subirà delle variazioni durante l'ultimo mese dell'anno.

Il prossimo 8 e 9 dicembre, ad esempio, in concomitanza con l'Immacolata, la trasmissione di Canale 5 non sarà trasmessa in tv. Doppia giornata di stop per il talk show di Canale 5, così come per il daytime di Amici 22: entrambi i due programmi che portano la firma di Maria De Filippi torneranno in onda da lunedì 12 dicembre, nella consueta fascia oraria.