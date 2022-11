Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, che verranno trasmesse nel 2022 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano.

Dopo aver fatto la sua scelta finale, uscendo di scena assieme ad Alessandro, la dama siciliana rimetterà piede in trasmissione da Maria De Filippi e non si farà problemi a smascherare il suo ex Riccardo Guarnieri.

Occhi puntati anche sul percorso di Federico Nicotera che, nel corso dei prossimi appuntamenti con il talk show dei sentimenti di Canale 5, si lascerà andare sempre più con la bella Carola.

Ida Platano ritorna in studio e smaschera il suo ex Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Ida Platano e il suo fidanzato Alessandro, arriverà il momento di tornare in studio per fare un po' il bilancio della situazione dopo la scelta finale.

A distanza di qualche settimana dalla fatidica registrazione in cui Ida ha scelto di uscire di scena dal cast della trasmissione di Canale 5 assieme ad Alessandro, ecco che racconteranno al pubblico come hanno vissuto questo primo periodo da coppia.

I colpi di scena, però, non mancheranno dato che Ida finirà per smascherare anche il suo ex Riccardo Guarnieri.

Sebbene il cavaliere abbia ammesso più volte di aver messo una pietra sopra al suo rapporto con Ida, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che subito dopo la scelta finale, ha ricontattato la sua ex fidanzata.

Riccardo Guarnieri 'messo nei guai' da Ida: anticipazioni Uomini e donne

Sarà Ida a svelare di aver ricevuto dei messaggi da Riccardo, tali da aver creato anche qualche momento di tensione con Alessandro ma, alla fine, i due fidanzati si sono chiariti e sono andati oltre.

E poi ancora, al centro delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2022 ci saranno anche le vicende del tronista Federico, che sta portando avanti la frequentazione con Carola e Alice.

Sono loro le due pretendenti arrivate al rush finale e questa volta, il tronista si è lasciato andare particolarmente nei confronti di Carola.

Scatta il primo bacio tra Federico e Carola: anticipazioni Uomini e donne

Il rapporto tra i due è stato caratterizzato da numerosi "alti e bassi", complice anche il coinvolgimento di Federico con Alice, alla quale ha svelato degli aspetti inediti e toccanti della sua vita privata.

Questa volta, però, il tronista si lascerà andare con Carola e nel corso delle prossime nuove puntate del talk show di Canale 5, ci sarà anche l'atteso bacio.

La ragazza organizzerà un'esterna per farsi perdonare dopo gli ultimi scontri che hanno avuto in studio e, in questa circostanza, i due si lasceranno andare al loro primo momento di intimità insieme.