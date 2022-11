Armando Incarnato apre il suo cuore e rompe il silenzio parlando per la prima volta delle sue sofferenze d'amore. Il cavaliere di Uomini e donne in una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha voluto raccontare un aspetto inedito della sua vita.

Un amore passato che lo ha fatto soffrire anche se, col senno del poi, Armando ha riconosciuto che sarebbe solo colpa sua se quella storia d'amore è naufragata e ad oggi è ancora alla ricerca della donna della sua vita.

Armando rompe il silenzio sulle sue sofferenze d'amore: la confessione del volto di Uomini e donne

Nel dettaglio, in questa nuova intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, Armando ha rotto il silenzio raccontando di una cocente delusione sentimentale che lo riguarda.

"La delusione più grande l'ho avuta quando ho capito che, a causa mia, l'amore l'avevo perso", ha rivelato Armando aggiungendo di aver interrotto una relazione importante per intraprendere una storia con un'altra donna, che poi si è rivelata quella sbagliata.

"Invece di una favola mi ha fatto vivere un incubo lungo sette anni", ha raccontato il cavaliere napoletano protagonista in studio a Uomini e donne.

"Quando ho capito cosa avessi fatto, cosa avessi perso, mi sono sentito deluso da me stesso, soprattutto nel vedere quanto dolore avevo provocato", ha raccontato ancora Armando senza nascondere che in quel contesto ha sentito di aver toccato il fondo.

'Ho sofferto di ansia e depressione', rivela il cavaliere di Uomini e donne over

"Ho sofferto di ansia, depressione, avevo attacchi di panico", ha raccontato Armando parlando di questo doloroso momento della sua vita sentimentale e aggiungendo che è stato difficile per lui riuscire a trovare qualcuno che potesse essergli di aiuto.

"Inventavo scuse su scuse per non uscire, dicendo che avevo altri impegni. In realtà avevo solo voglia di dormire", ha proseguito Armando nel suo sfogo aggiungendo che in quell'occasione fu Yanet ad aiutarlo a ritrovare il sorriso dopo un momento buio.

Prosegue il percorso di Armando a Uomini e donne

Intanto, tornando al presente, Armando continua ad essere uno dei volti di punta di Uomini e donne, costantemente al centro dell'attenzione e alla ricerca di una donna che possa dare una svolta importante alla sua vita.

Fino a questo momento, però, ciò non è accaduto: il cavaliere anche in questo inizio stagione del programma Mediaset, non è riuscito a trovare ancora una dama che faccia per lui, ma ha potuto gioire per il trionfo dell'amore legato alla sua amica Ida Platano, che ha scelto di lasciare la trasmissione assieme ad Alessandro Vicinanza.