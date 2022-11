Venerdì 4 novembre è stata una giornata molto importante per Uomini e donne: l'edizione 2022/2023, infatti, durante il weekend ha subito alcuni decisivi cambiamenti, soprattutto nel cast. Le anticipazioni che da qualche giorno circolano sul web, fanno sapere che il Trono Classico ha perso Federica Aversano, che si è ritirata senza scegliere, mentre l'Over d'ora in avanti dovrà fare a meno di Ida Platano.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Durante le registrazioni di Uomini e Donne del 4 e del 5 novembre, è successo di tutto.

Chi era presente in studio, infatti, racconta che soprattutto venerdì scorso ci sono stati molti colpi di scena, a partire da alcuni inaspettati addii.

Il cast del dating-show di Maria De Filippi, dunque, in poche ore ha perso ben tre suoi protagonisti, una del Trono Classico e due del Trono Over.

Parlando dei giovani che da metà settembre stanno cercando l'anima gemella in tv, si è saputo che Federica Aversano ha deciso di ritirarsi per motivi personali.

La donna ha fatto sapere di non riuscire più a conciliare i suoi tanti impegni da mamma con le riprese settimanali della trasmissione, che la tengono lontana da casa almeno due giorni più quelli in cui deve andare in esterna con i corteggiatori.

Tre addii in una sola puntata di Uomini e Donne

Federica ha anche spiegato che se avesse provato un sentimento per uno dei suoi corteggiatori, avrebbe continuato a stare in studio per capire se poteva nascere una storia d'amore.

Visto che nessuno le ha smosso particolari emozioni, Aversano ha deciso di abbandonare il Trono Classico senza fare una scelta, quindi è tornata a casa da single.

L'addio della tronista al cast di Uomini e Donne, ha ovviamente cambiato gli equilibri e ha permesso agli altri tronisti di guadagnare spazio e tempo in puntata.

A cercare l'anima gemella sulla poltrona rossa, dunque, attualmente sono: Lavinia Mauro (sempre più indecisa tra Alessio e Francesco), Federico Nicotera (vicinissimo a Carola dopo le ultime esterne) e Federico Dainese (che nella registrazione del 4 novembre ha dovuto eliminare Noemi dopo che è arrivata una segnalazione schiacciante, ovvero una foto dove si vedeva la giovane baciare un altro uomo).

Sabato scorso, invece, non è stata presentata alcuna nuova tronista: colei che prenderà il posto di Federica, dunque, non è ancora stata individuata e selezionata dalla redazione.

Una nuova coppia tra gli Over di Uomini e Donne

Quello di Federica Aversano, però, non è stato l'unico addio al quale gli spettatori di Uomini e Donne assisteranno tra qualche settimana (la puntata in questione è stata registrata il 4 novembre ma non andrà in onda prima di una quindicina di giorni).

Le anticipazioni che circa 48 ore stanno impazzando in rete, fanno sapere che anche il cast del Trono Over ha perso due suoi discussi protagonisti.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare il dating-show in coppia, fidanzandosi ufficialmente davanti alle telecamere.

La dama ha scelto di uscire di scena insieme al ragazzo che da un paio di mesi a questa parte le sta facendo battere il cuore, l'unico che sembra essere riuscito nella difficile impresa di farle dimenticare l'ex Riccardo Guarnieri.

A proposito del pugliese, sabato scorso ha spiazzato il pubblico ammettendo di provare ancora qualcosa per Roberta Di Padua. Nonostante abbia passato la notte con Gloria Nicoletti, il cavaliere ha invitato a cena la romana dicendosi pronto a ricominciare da zero con lei, soprattutto ora che non c'è più Ida a mettergli i bastoni tra le ruote con critiche e frecciatine a distanza.