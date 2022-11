Federica Aversano ha abbandonato il trono di Uomini e Donne, nella puntata andata in onda mercoledì 23 novembre. In una recente intervista, l'ex tronista campana ha rivelato che, nell'edizione precedente del programma, quando era una corteggiatrice, era molto presa da Matteo Ranieri e aveva una forte motivazione per rimanere in studio. A tal proposito, la single ha dichiarato che i suoi pretendenti non l'hanno conquistata perché, con loro, mancava quel pizzico di euforia che aveva con Matteo.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri aveva colpito Federica Aversano

Il percorso da tronista di Federica Aversano si è concluso prima del previsto. L'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha rilasciato una recente intervista per il magazine della trasmissione, nella quale ha ricordato che, quando era arrivata in studio per provare a far breccia nel cuore di Matteo Ranieri, aveva una forte motivazione per restare nel programma. Nelle nuove puntate, invece, si è trovata dalla parte opposta, a conoscere pretendenti e non ha trovato nessuno che è riuscito a colpirla come il single genovese. A tal proposito, Federica ha affermato: ''In questa edizione, purtroppo, è mancato quel pizzico di euforia che mi dava il percorso con Matteo''.

Uomini e Donne, le parole di Federica Aversano dopo l'addio e le parole su Matteo

Federica Aversano ha ricordato cosa l'aveva colpita di Matteo Ranieri. L'ex tronista della trasmissione di Canale 5 ha rivelato retroscena sull'edizione 2021/2022 di Uomini e donne, dichiarando: ''Iscrivermi al programma è stato un gioco, poi mi sono trovata davanti Matteo, bello come il sole, lui mi aveva presa: mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata, mi dava la carica''.

Inoltre, Federica ha anche parlato dei sentimenti che provava per Matteo Ranieri, confidando: ''Lui mi piaceva ed era tanto che non mi piaceva una persona in quel modo''.

Uomini e Donne: la non scelta di Matteo Ranieri è stata Federica Aversano

Federica Aversano, anche a distanza di mesi, ha ricordato Matteo Ranieri. Dopo avere abbandonato il trono di Uomini e Donne, Federica ha speso belle parole per l'ex tronista genovese.

Durante l'edizione precedente del dating show, Ranieri aveva deciso di arrivare al termine del suo percorso con Federica e Valeria. In quell'occasione, però, Cardone aveva avuto la meglio e Aversano non era riuscita a conquistare il tronista. Purtroppo, la relazione fra Matteo e Valeria era naufragata dopo poche settimane dall'uscita dalla trasmissione. Al momento, non è chiaro se Federica e Ranieri si siano sentiti, dopo la decisione di Aversano di abbandonare il trono.