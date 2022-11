Dopo Federica Aversano, un altro tronista di Uomini e Donne potrebbe presto lasciare il cast senza scegliere. Le anticipazioni delle ultime puntate che sono state registrate, fanno sapere che Federico Dainese è rimasto senza corteggiatrici e il suo futuro nel dating-show sarebbe compromesso. Dopo l'eliminazione di Monica, anche Noemi è andata via in seguito ad una segnalazione e il giovane è rimasto da solo: tra le opzioni, ripartire da zero o abbandonare il programma.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Sono passati circa due mesi dall'inizio dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne e, dati alla mano, i tronisti più discussi sono Lavinia e Federico Nicotera.

Dei quattro protagonisti che compongono il cast del Trono Classico, nelle puntate si parla quasi esclusivamente dei due ragazzi appena citati, ai quali viene concesso molto più spazio rispetto ai colleghi Aversano e Dainese.

Quest'ultimo, in particolare, sembra non aver mai ingranato la marcia da quando siede sulla popolare poltrona rossa, tant'è che in alcune registrazioni non si è mai fatto accenno al suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Martedì 15 novembre sono previste nuove riprese del dating-show e si vocifera che potrebbe essere l'occasione giusta per il ragazzo per annunciare il suo addio al programma e quindi al trono.

I 'flop' di alcuni giovani del cast di Uomini e Donne

L'inizio dell'avventura di Federico a Uomini e Donne, sembrava promettere bene: il ragazzo sembrava preso da almeno un paio di corteggiatrici le prime settimane, ma poi sono successe delle cose che hanno segnato il suo percorso.

Monica Cudia, ad esempio, si è eliminata dal programma dopo aver visto il tronista non dimostrarle interesse: la corteggiatrice è andata via tra gli applausi del pubblico. Visto il successo che ha riscosso tra gli spettatori del dating-show, la giovane è considerata una delle principali candidate al ruolo di sostituta di Federica Aversano: da quando è stato ufficializzato l'addio della napoletana al trono, tanti fan si sono esposti per chiedere alla redazione di dare un'altra possibilità alla giovane che per qualche settimana è uscita in esterna con Dainese.

Quest'ultimo, poi, in una recente registrazione ha dovuto rinunciare anche ad un'altra spasimante che l'aveva colpito sin dal primo appuntamento. Una segnalazione che è arrivata alla redazione su Noemi (una foto in cu la ragazza baciava un altro uomo), ha costretto il ligure a fare un gesto che non avrebbe mai voluto fare: eliminare la corteggiatrice.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Ad oggi, dunque, Federico è rimasto senza corteggiatrici e anche Maria De Filippi sembra avere poco interesse per il suo percorso.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata sabato scorso, infatti, riguardano solamente le conoscenze che Lavinia e Nicotera stanno portando avanti: Dainese non è neppure entrato in studio e nessuno ha mai fatto riferimento alla sua insolita assenza davanti alle telecamere.

Martedì 15 novembre ci saranno nuove registrazioni di Uomini e Donne e la sensazione che stanno condividendo molti fan, è che l'odontotecnico potrebbe annunciare il suo addio alla poltrona rossa. Sulla falsa riga di quello che è successo a Federica Aversano poche settimane fa, anche il ligure potrebbe abbandonare la trasmissione senza fare una scelta; l'unica differenza con la "collega" è che lei aveva delle persone che volevano conoscerla, mentre Federico è rimasto da solo dopo circa due mesi di esterne con ragazze che, per un motivo o per un altro, sono andate via.