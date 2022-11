Gemma Galgani finisce nel mirino di un suo ex compagno conosciuto a Uomini e donne, Trattasi del cavaliere Jean Pierre, con il quale la dama torinese in passato è stata protagonista di un colpo di fulmine che non era passato inosservato agli occhi dei telespettatori che seguono il talk show pomeridiano di Canale 5.

A distanza di un po' di tempo dalla fine di quella relazione, Jean Pierre si è tolto un sassolino dalla scarpa, lanciando delle frecciatine al vetriolo nei confronti della sua ex fidanzata.

Gemma nel mirino del suo ex: piovono accuse sulla dama di Uomini e donne

Gemma Galgani per un po' di tempo è stata al centro delle dinamiche di Uomini e donne per la sua storia d'amore con Jean Pierre.

Tra i due ai tempi è nato un feeling speciale e per diverso tempo si sono frequentati anche fuori dallo studio televisivo di Canale 5, tanto da lasciar pensare che la dama potesse aver trovato l'uomo ideale con il quale lasciarsi alle spalle definitivamente la fine della sua tormentata e discussa relazione con Giorgio Manetti.

Alla fine, però, le cose tra Gemma e Jean Pierre non hanno funzionato, e i due avevano scelto di dirsi addio definitivamente e voltare pagina; visto che anche durante la loro relazione Jean Pierre si è scagliato contro Gemma.

Jean Pierre sbotta contro Gemma Galgani

A distanza di un po' di anni dalla fine di questa relazione, Jean Pierre si è rifatto una vita al fianco di una donna che ha conosciuto fuori dallo studio di Uomini e donne, mentre Gemma continua a cercare il suo "grande amore" in tv.

A tal proposito Jean Pierre non ha perso occasione per togliersi un sassolino scarpa e lo ha fatto lanciando delle frecciatine nei confronti della sua ex fidanzata.

Intervistato recentemente da Fralof, l'ex compagno di Gemma ha accusato la dama torinese di essere in trasmissione solo per visibilità, e non per cercare un fidanzato col quale costruire una relazione stabile e duratura.

"Gemma la sa lunga. È arrivata al punto di offendere l'intelligenza della gente", ha dichiarato l'ex protagonista della trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

'È lì per le telecamere', l'affondo contro Gemma del suo ex fidanzato

"Dopo 13 anni ma chi ci crede più? Lei è lì per le telecamere", ha proseguito ancora l'ex compagno della dama torinese, il quale si dice convinto del fatto che sia presente nel parterre del trono over solo per un tornaconto personale.

"Ma adesso vedo che la stanno allontanando. Non è più la prima donna", ha proseguito ancora Jean Pierre facendo riferimento al fatto che, da un po' di tempo, Gemma non sia più al centro dell'attenzione mediatica.

La dama è stata "messa in disparte" e le sue vicende sentimentali non tengono più banco quotidianamente all'interno dello studio tv di Maria De Filippi.