L'edizione 2022/2923 di Uomini e donne, non è iniziata nel migliore dei modi per Gemma Galgani. A quasi due mesi dal via, la torinese non ha ancora intrapreso una frequentazione seria, e questo sembra confermare il calo di popolarità che la 72enne ha avuto da quando Ida le ha "rubato" lo scettro da regina del Trono Over. Sulla scia di quanto si è vociferato l'estate scorsa, in queste ore sta circolando un rumor che vorrebbe la dama vicina all'addio temporaneo al dating-show in favore di un altro format televisivo.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Negli studi di Uomini e Donne non riesce a trovare l'anima gemella, così Gemma sembra volersi distrarre un po' accettando una proposta lavorativa che la terrebbe lontana dagli Elios per qualche mese.

Un'indiscrezione che sta impazzando in rete dal 2 novembre scorso, sostiene che Galgani sarebbe vicinissima al cast di un programma che va in onda su Sky Uno: la 72enne sarebbe in lizza per il ruolo di concorrente della nuova edizione di Celebrity Masterchef.

Appassionata di cibo e di cucina da sempre, la dama del Trono Over starebbe riflettendo sull'eventualità di mettersi in gioco in un ruolo inedito, quello di cuoca amatoriale di una delle trasmissioni più amate e seguite dal pubblico.

Le tempistiche sul possibile 'arrivederci' a Uomini e Donne

Qualora Gemma accettasse davvero di partecipare a Celebrity Masterchef, c'è da precisare che il suo addio a Uomini e Donne non sarebbe definitivo.

Le riprese del reality culinario di Sky Uno, infatti, inizieranno a febbraio 2023 e dovrebbero andare avanti almeno fino all'inizio di aprile, quando comincerà la messa in onda delle nuove puntate.

Galgani, dunque, si assenterebbe dal cast del dating-show per due/tre mesi, un periodo limitato durante il quale potrebbe fare una nuova esperienza e accantonare per un po' le tante delusioni amorose nelle quali incappa da anni.

Non è la prima volta che la dama viene accostata ad un programma tv che non è quello condotto da Maria De Filippi: l'estate scorsa, ad esempio, la torinese è finita nell'elenco dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 7 assieme all'ex fidanzato Giorgio Manetti.

Nonostante i gossip, però, Gemma non ha mai mollato la sedia della prima fila del parterre del Trono Over, anche se è da circa un anno e mezzo che non è più la regina indiscussa delle dinamiche dedicate ai senior: il posto della veterana Gemma, è stato preso da Ida Platano e dai suoi amori tormentati.

Il ruolo di 'comparsa' a Uomini e Donne

Oltre al GF Vip 7, Gemma è stata accostata anche ad un programma che tornerà in tv l'anno prossimo dopo molti anni di stop: la casa di produzione gestita anche da Maria De Filippi, infatti, ha deciso di finanziare il ritorno su Canale 5 de La Talpa.

Alcuni mesi fa, dunque, si è vociferato del possibile esordio di Galgani nel reality-show che mette a dura prova un gruppo di personaggi famosi, tra i quali si nasconde un "traditore".

Al momento, però, queste rimangono ipotesi che non hanno ancora trovato conferme ufficiali. La torinese, dunque, resta nel cast di Uomini e Donne almeno fino a "nuovo ordine", anche se il suo percorso alla ricerca della persona giusta vive più di ombre che di luci.

Sono tanti mesi che la 72enne non si innamora, e questo l'ha fatta scivolare nelle "retrovie" del parterre: le puntate, infatti, vengono monopolizzate da Ida e dai suoi amori, dalle litigate con gli ex e dagli inaspettati ritorni di fiamma come quello con Alessandro Vicinanza.

Domani, venerdì 4 novembre, è prevista una nuova registrazione e le anticipazioni chiariranno cosa è accaduto a Gemma&Co durante l'ultima settimana.