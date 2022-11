Mancano pochi giorni alla messa in onda su Canale 5 della puntata di Uomini e donne in cui Ida sceglie Alessandro e va via con lui.

Stando alla programmazione del dating-show, la registrazione in questione dovrebbe essere trasmessa in tv la prossima settimana (21-25 novembre), quindi per ora i fan devono accontentarsi dei "vecchi" appuntamenti e delle poche informazioni che arrivano dai social network. Anche se non può ancora farsi vedere col fidanzato, in queste ore Platano si è mostrata sorridente e felice su Instagram.

Aggiornamenti sulla 'regina' di Uomini e Donne

La mattina di giovedì 17 novembre, Ida è riapparsa sui social network dopo un breve periodo d'assenza. La stessa dama di Uomini e Donne ha confermato ai fan di essere stata un po' lontana da Instagram negli ultimi giorni, anche se non ha spiegato il motivo.

In un video che è apparso tra le sue Stories, la parrucchiera si è rivolta alle persone che la seguono e ha detto loro: "Lo so che sono sparita, ma volevo dirvi che sto benissimo".

Con un sorriso grandissimo, dunque, la bresciana ha rassicurato i fan sul suo attuale umore, alle stelle soprattutto grazie alla storia d'amore che sta vivendo da un paio di settimane a questa parte lontano dai riflettori.

Presto l'addio di Platano a Uomini e Donne

Era lo scorso 4 novembre quando è stata registrata la puntata di Uomini e Donne in cui Ida ha ufficializzato il fidanzamento con Alessandro. I due sono una coppia da qualche settimana ma, nel rispetto del regolamento della trasmissione, non possono ancora farsi vedere insieme né in pubblico né sui social network.

Soltanto quando sarà trasmessa su Canale 5 l'ultima registrazione alla quale hanno partecipato, i piccioncini saranno liberi di pubblicare foto e video del loro amore che, stando a quel poco che trapela da Instagram, sembra andare a gonfie vele.

Il fatto che oggi Platano abbia ringraziato i suoi tanti fan con il sorriso e gli occhi che brillavano, dovrebbe bastare a smentire le voci di crisi con Vicinanza che sono circolate nei giorni scorsi.

La relazione tra la dama e il cavaliere del Trono Over prosegue lontano da occhi indiscreti, ma quando entrambi si assentano dai social, è probabile che siano insieme o a Brescia o a Salerno, le città dove vivono e lavorano.

Attesa per gli sviluppi tra i senior di Uomini e Donne

Sapendo che in questi giorni sta andando in onda su Canale 5 la puntata che è stata registrata prima di quella dedicata al fidanzamento tra Ida e Alessandro, è facile intuire che questo momento sarà proposto ai telespettatori la prossima settimana. Da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, dunque, il pubblico di Uomini e Donne assisterà all'addio della "regina" del Trono Over che, dopo circa cinque anni di presenza nel cast, lascerà mano nella mano insieme a Vicinanza.

A stupire un po' i fan, sono le tempistiche con le quali la bresciana ha deciso di abbandonare il programma per amore: nelle puntate che sono trasmesse in tv in questi giorni (soprattutto quella del 16 e del 17 novembre), la dama ha passato più tempo a litigare con Riccardo che ad interagire con quello che da lì a poco sarebbe diventato il suo nuovo compagno.

Probabilmente, anche per smentire chi pensa che lei sia ancora innamorata di Guarnieri, Ida ha deciso di fare un passo importante verso il ragazzo che le ha ridato il sorriso e la serenità dopo anni passati a discutere e a piangere per il cavaliere di Taranto.