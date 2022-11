La scelta di Ida Platano a Uomini e donne viene stroncata dall'ex dama Catia Franchi. In una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, Catia non si è fatta problemi ad esporre il suo pensiero in merito a quanto è accaduto nel corso delle ultime registrazioni di questa edizione.

Ida, dopo una lunga frequentazione con Alessandro, ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione con lui e viversi questa storia d'amore lontana dai riflettori mediatici. Eppure, la sua decisione finale, ha suscitato un bel po' di polemiche e critiche.

La scelta di Ida Platano a Uomini e donne: la stoccata di Catia Franchi

Nel dettaglio, le ultime registrazioni di Uomini e donne che andranno in onda tra qualche settimana in tv, saranno incentrata sulla scelta finale di Ida Platano.

La dama siciliana ha deciso di chiudere la sua esperienza televisiva assieme ad Alessandro Vicinanza, lasciando così alle spalle in maniera definitiva la sua chiacchieratissima e tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

Eppure, tale scelta sembra non aver convinto per niente l'ex dama Catia Franchi, la quale sostiene che presto ci sarà il ritorno in studio da "separati" di questa coppia.

'Torneranno in studio da separati', Catia stronca la nuova coppia Ida-Alessandro

"Ida dovrebbe veramente dimenticarsi Riccardo, ma vedrai che con Alessandro durerà poco, torneranno in studio da separati", ha sentenziato l'ex volto di Uomini e donne che ha così stroncato la scelta della dama siciliana.

Non è mancata neppure una frecciatina in merito alle ultime tormentate e spinose vicende sentimentali che hanno visto protagonisti Ida, Roberta, Alessandro e Riccardo.

"Cosa penso del quadrilatero? Una telenovela infinita", ha sentenziato Catia Franchi che al momento risulta essere fuori dal cast del trono over ma senza sapere il vero motivo.

I fan di Uomini e donne dubitano sulla scelta finale di Ida Platano

Tuttavia, il pensiero espresso in queste ore da Catia Franchi dopo la scelta finale di Ida Platano in trasmissione, è quello che sul web, è condiviso anche da un bel po' di spettatori social che seguono U&D in tv.

In tanti, infatti, si dicono convinti del fatto che questa storia d'amore non avrà vita lunga fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5 e che, ben presto, Ida Platano rimetterà piede in studio pronta a rimettersi di nuovo in gioco per continuare la "ricerca del grande amore".

Possibile che la dama siciliana non abbia ancora dimenticato del tutto il suo ex storico Riccardo Guarnieri e, molto presto, questa amara verità verrà a galla? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.