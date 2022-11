L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, le nuove anticipazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ida Platano, alle prese con l'ennesimo scontro acceso in studio con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Occhi puntati anche su Alessandro che, nei prossimi appuntamenti con il talk show Mediaset, verrà messo in discussione sia da Armando che da Roberta.

Ida in crisi per Riccardo Guarnieri: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri deciderà di dare una svolta al suo percorso all'interno della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e, dopo l'ormai addio definitivo con Ida Platano, cambierà pagina assieme alla dama Gloria.

Il cavaliere tarantino, infatti, racconterà in studio di essersi visto e incontrato con la dama e che insieme hanno scelto di tornare a frequentarsi di nuovo.

Un annuncio che non passerà inosservato e che, in studio, manderà su tutte le furie Ida Platano. Sebbene la dama siciliana stia portando avanti la frequentazione con Alessandro Vicinanza, la rivelazione di questo riavvicinamento tra Riccardo e Gloria, la manderà in tilt.

Ida in lacrime per il suo ex Riccardo: nuove anticipazioni Uomini e donne

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida scoppierà in lacrime, tanto da annunciare di voler abbandonare lo studio e punterà il dito contro il suo ex fidanzato.

Il motivo? La dama siciliana si dirà convinta del fatto che Riccardo provi gusto a farla soffrire.

Un'accusa decisamente forte quella di Ida che, ancora una volta, si ritroverà ai ferri corti con il cavaliere tarantino.

Un continuo "tira e molla" tra i due, il quale lascia intendere e credere che tutto sommato non sia ancora finita del tutto e forse che tra i due il sentimento non sia svanito del tutto, sebbene abbiano più volte ammesso di voler voltare pagina.

Armando e Roberta attaccano Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che in studio i toni diventeranno particolarmente infuocati, tanto che Armando si scaglierà contro Alessandro.

Il cavaliere napoletano accuserà Alessandro di non essere realmente interessato ad Ida, motivo per il quale sarebbe tornato a concentrarsi di nuovo su Roberta Di Padua.

Anche quest'ultima non è stata per niente tenera nei confronti di Alessandro: la dama si è detta sicura del fatto che Alessandro non sarebbe interessato a nessuna per davvero e che, il suo unico scopo, sarebbe quello di avere visibilità in trasmissione.

Cosa succederà a questo punto? Alessandro riuscirà a far ricredere coloro che dubita sul suo conto oppure questi sospetti si riveleranno fondati? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.