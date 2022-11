Le nuove anticipazioni di Uomini e donne di questo autunno rivelano che ci saranno dei colpi di scena legati al trono classico.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Lavinia e quella di Federico Nicotera, i quali stanno portando avanti la loro esperienza in trasmissione, in vista ormai della fatidica e attesissima scelta finale.

Durante l'ultima registrazione non sono mancati i colpi di scena e, a tenere banco, è stato soprattutto lo scontro verbale che c'è stato in studio tra Alice e Carola.

Lavinia al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che, dopo l'addio di Federica Aversano, che ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione e rinunciare così alla fatidica scelta finale, l'attenzione si è spostata sugli altri tronisti di questa edizione.

Occhi puntati in primis su Lavinia che, dopo aver conosciuto il corteggiatore Alessio Campoli (in passato già protagonista in studio come pretendente di un'altra tronista) ha ammesso di provare un interesse nei suoi confronti.

In un primo momento la reazione di Alessio non è stata delle migliori, dato che il pretendente aveva ammesso di non provare qualcosa di forte nei confronti della tronista, salvo poi cambiare idea in corso d'opera.

Lavinia esce con Alessio: nuove anticipazioni Uomini e donne 2022

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione, rivelano che Lavinia è uscita di nuovo con Alessio Campoli: le esterne tra i due sono sempre più all'ordine del giorno nel corso delle varie registrazioni del talk show e, tenendo conto che si avvicina anche la scelta finale, sembrerebbe essere un buon segnale.

Possibile che, alla fine di questo percorso, Lavinia decida di uscire di scena dalla trasmissione proprio assieme al giovane Campoli? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa seguitissima edizione.

Occhi puntati anche sulle vicende di Federico Nicotera che, nel corso delle riprese di sabato scorso, ha assistito all'ennesimo scontro tra Alice e Carola, le due pretendenti arrivate al rush finale.

Carola e Alice ai ferri corti: nuove anticipazioni Uomini e donne

Lo scontro si è infiammato nel momento in cui Carola ha accusato Alice di essere finta, dicendole che avrebbe dovuto fare meno la "psicologa" per gli altri e pensare di più a Federico, dato che ormai si avvicina il momento della fatidica scelta finale in studio.

La reazione di Alice, però, non è stata delle migliori: le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la ragazza ha sbottato, mettendo a tacere la sua rivale, fino a zittirla completamente.