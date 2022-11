Uomini e donne il 28 novembre torna con una nuova settimana di programmazione ricca di colpi di scena. A rubare la scena sarà Riccardo Guarnieri, il quale interromperà la sua conoscenza con Gloria. Lo farà proprio nel corso della registrazione in cui la dama sarà assente. Spazio anche al percorso di Federico Nicotera il quale si aprirà come non aveva mai fatto prima, con la corteggiatrice Alice.

Riccardo Guarnieri protagonista delle nuove puntate di Uomini e donne

Il 28 novembre inizierà una nuova settimana di programmazione per Uomini e donne. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che non mancheranno né i colpi di scena, né le discussioni in studio.

Protagonista indiscusso di queste nuove puntate sarà Riccardo Guarnieri. Sarà lui, dopo l'uscita di Ida e Alessandro della scorsa settimana, a monopolizzare l'attenzione del pubblico. Ebbene, il cavaliere tarantino stupirà ancora una volta i telespettatori di Canale 5. Ancora una volta, non sembrerà molto convinto della prosecuzione della conoscenza con Gloria. La dama dal canto suo, sembrerà invece essere alquanto presa.

Riccardo rompe con Gloria, lei assente in studio

In molti, sospetteranno che Riccardo sia ancora innamorato di Ida. Una questione che era stata tirata in ballo ancor prima che Ida uscisse dal programma con Alessandro. Ora, questo sospetto ritornerà prepotentemente alla ribalta, visto che Riccardo non sembrerà pronto a rimettersi in gioco con un'altra donna.

Infatti, anche la frequentazione con Gloria terminerà in men che non si dica. Sarà proprio il cavaliere ad annunciare di non voler proseguire la conoscenza con la dama è lo farà proprio nel giorno in cui Gloria non sarà presente in studio. Pertanto, non si avrà modo di vedere la reazione della donna. In buona sostanza, Gloria dovrà prendere atto di essere stata piantata in asso da Guarnieri.

Spoiler sino al 2 dicembre: Federico Nicotera si riavvicina ad Alice

In attesa del suo ritorno in studio, nel corso delle puntate in onda sino al 2 dicembre prossimo, ci sarà spazio per parlare del tronista Federico Nicotera. Dopo la discussione con Alice della scorsa settimana, il tronista e la corteggiatrice usciranno in esterna.

Questa volta, Federico si aprirà molto con lei e le racconterà qualcosa in più sul suo difficile passato. Sarà un qualcosa di molto importante e che li unirà parecchio. Leggendo le anticipazioni su ciò che è già stato registrato, l'altra corteggiatrice Carola attaccherà il tronista ma, questa volta, Maria De Filippi la rimprovererà. Per quale motivo? Per il semplice fatto che invece di arrabbiarsi, Carola doveva prestare attenzione a ciò che aveva raccontato Federico. Detto questo, il percorso di Federico sembra ormai concentrato sulle due corteggiatrici Carola e Alice.