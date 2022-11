Perché Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e donne, è sparita dalla tv? Da un po' di tempo, la compagna di Pietro Tartaglione è lontana dal piccolo schermo e sui social ha spiegato il perché di questa scelta.

A quanto pare non sarebbero arrivati i progetti giusti, tali da permetterle di riapprodare sul piccolo schermo e così, nel frattempo, l'ex tronista del talk show di Maria De Filippi, ha preferito concentrarsi sulla sua carriera da influencer, che le sta dando grosse soddisfazioni.

Rosa Perrotta sparisce dalla tv: ecco la verità dell'ex tronista di Uomini e donne

Nel dettaglio, Rosa Perrotta dopo aver raggiunto l'apice della popolarità a Uomini e donne, fu tra le protagoniste de L'Isola dei famosi e successivamente venne "arruolata" da Barbara d'Urso come opinionista nelle sue trasmissioni pomeridiane.

Da un po' di tempo, però, Rosa è letteralmente sparita dal piccolo schermo: non si vede più in tv e in tanti si chiedono che fine abbia fatto. A fare un po' di chiarezza è stata la stessa Rosa che, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha svelato il perché di questo suo allontanamento dalla televisione.

"I programmi che finora mi hanno proposto non mi interessavano", ha fatto sapere Rosa aggiungendo poi che in questo momento ci sarebbe qualcosa in cantiere.

'Lavoro il doppio', rivela Rosa parlando del suo lavoro come influencer

"Dico solo che sarà qualcosa per le donne e per le mamme", ha fatto sapere Rosa che per il momento non si è sbilanciata più di tanto.

Nel periodo in cui è stata lontana dalla televisione, Rosa ha continuato a lavorare sui social come influencer, ottenendo grandi soddisfazioni.

"Ho trovato la mia strada, lavoro il doppio di prima e sono felice che la gente cominci a capire che questo non è un gioco", ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e donne sottolineando il fatto che è recentemente nato anche un "sindacato delle influencer", per la tutela di questo lavoro.

Dal cast di Uomini e donne a influencer: non solo Rosa Perrotta

Un mestiere, quello dell'influencer che viene svolto da diversi ex volti storici di Uomini e donne. Tra questi spicca Giulia De Lellis che con i suoi cinque milioni di seguaci su Instagram è, ad oggi, la più seguita tra quelli che sono usciti dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Tra i personaggi attivi in questa attività spiccano anche Marco Fantini e Beatrice Valli, la coppia nata proprio nel salotto pomeridiano di Canale 5, diventati marito e moglie e genitori di tre bambini. La coppia è attivissima sui social, dov. che continuano a seguirli e sostenerli sui loro profili ufficiali.