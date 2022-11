Sono passate circa tre settimane da quando il cast di Uomini e donne ha perso una sua protagonista: Federica Aversano ha abbandonato il trono lo scorso 4 novembre e la puntata in cui è accaduto è stata trasmessa in tv solamente mercoledì scorso. A cercare l'amore sulla poltrona rossa sono rimasti in tre, ma i fan si aspettano che in una delle prossime registrazioni venga presentata una nuova tronista: alcuni rumor sostengono che la sostituta della napoletana non dovrebbe essere un'ex corteggiatrice, ma una studentessa alla prima esperienza davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Dovrebbe mancare poco all'annuncio della nuova tronista di Uomini e Donne: visto che il Trono Classico è rimasto "orfano" di Federica Aversano con largo anticipo rispetto al previsto, si dice che a breve sarà presentata la sua sostituta per riportare a quattro il numero dei ragazzi che cercano l'anima gemella in tv.

Se in passato si è parlato del possibile ritorno di Monica Cudia nel dating-show, nelle ultime ore è trapelata una nuova indiscrezione su colei che rimpiazzerà la napoletana sulla poltrona rossa.

Stando ai rumor che circolano in questi giorni sulla futura tronista, pare che la redazione abbia deciso di puntare su una ragazza sconosciuta e non sull'ex corteggiatrice di Federico Dainese.

In lizza per l'unico posto disponibile nel cast della versione giovani del programma di Canale 5, dunque, ci sarebbe una studentessa che non ha altre esperienze televisive alle spalle.

I candidati alla poltrona rossa di Uomini e Donne

Gli ultimi rumor che sono trapelati sulla nuova tronista di Uomini e Donne, dunque, sostengono che non dovrebbe trattarsi di un volto già noto al pubblico (Monica Cudia sembra essere in pole position rispetto a tutti gli altri ex corteggiatori che sono passati di recente dagli studi Elios), ma di una ragazza non nota al grande pubblico.

Dopo aver puntato su ben tre ex all'inizio della stagione (tre dei quattro protagonisti del Trono Classico 2022/2023 sono già stati nel dating-show nel ruolo di spasimanti), sembra che gli autori vogliano invertire la tendenza e mettere sul trono una sconosciuta che si è distinta ai casting.

Il nome di colei che prenderà il posto di Federica Aversano, però, non si conosce ancora e probabilmente trapelerà solamente al termine della registrazione in cui sarà presentata ufficialmente.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Federica Aversano, però, potrebbe non essere l'unica tronista a lasciare Uomini e Donne prima della pausa natalizia.

In rete, infatti, circola l'ipotesi che Federico Nicotera sia vicino a fare la propria scelta. Il protagonista del Trono Classico è indeciso tra Alice e Carola, due corteggiatrici molto diverse ma entrambe capaci di attirare la sua attenzione soprattutto in esterna. Un rumor che a breve potrebbe trovare conferma, sostiene che il giovane dovrebbe scegliere prima di Natale e quindi in una delle puntate che Maria De Filippi condurrà tra fine novembre e metà dicembre.

Per quanto riguarda gli altri due ragazzi seduti sul trono, la loro decisione finale sarebbe lontana: Lavinia non riesce a decidersi tra i due Alessio (anche se ultimamente Campoli sembra aver superato il "rivale"), mentre Federico Dainese brancola un po' nel buio dopo la segnalazione che l'ha costretto a mandare via una delle sue preferite (Noemi è stata eliminata dopo che in studio sono state mostrate le foto in cui baciava sulle labbra un altro uomo).