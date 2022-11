A due mesi dall'inizio dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne, sembra muoversi qualcosa sia nella versione senior che in quella giovani. Durante la settimana andrà in onda l'addio di una tronista, visto che Federica ha abbandonato il trono senza scegliere, ma la ragazza potrebbe non essere l'unica tronista a lasciare la trasmissione prima della pausa natalizia. Alcuni rumor sostengono che Federico Nicotera potrebbe essere vicino a una scelta tra Alice e Carola, e che potrebbe comunicarla alle corteggiatrici e al pubblico nelle prossime registrazioni.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Non dovrebbe mancare tanto alla prima scelta stagionale di Uomini e Donne. Se Federica Aversano ha abbandonato il programma da sola qualche settimana fa, si vocifera che in una delle prossime registrazioni un altro tronista potrebbe prendere la decisione finale del suo percorso.

Il dating show andrà in vacanza per una ventina di giorni a partire dalla seconda metà di dicembre (e tornerà in onda dopo l'Epifania), ma prima di questo stop potrebbe accadere qualcosa nel Trono Classico.

Rumor sostengono che Federico Nicotera potrebbe scegliere prima di Natale, perché la sua conoscenza con Alice e Carola sarebbe arrivata a un punto di svolta. Anche se non è ancora chiara la preferenza del tronista, la sua futura fidanzata potrebbe essere una delle due corteggiatrici con le quali sta uscendo in esterna da circa due mesi.

Imminente 'verdetto' per le corteggiatrici di Uomini e Donne

Secondo alcune indiscrezioni Nicotera potrebbe essere il primo tronista di Uomini e Donne 2022/2023 a scegliere.

Il ragazzo sarebbe indeciso tra la timida Alice e la "ribella" Carola, due corteggiatrici molto diverse tra loro sia dal punto di vista fisico che caratteriale.

I telespettatori faticano a intuire verso chi sia la preferenza di Federico, se per la corteggiatrice mora oppure per la bionda. In ogni puntata che viene trasmessa in tv, il giovane sembra prima vicino a una e poi all'altra, quasi in modo alternato.

Tra il pubblico c'è chi fa il tifo per Carola (considerata più forte e capace di tenere testa al tronista) e chi spera che la scelta ricada su Alice (con la quale potrebbe nascere un amore stabile e duraturo).

Il 22 novembre nuova registrazione di Uomini e Donne

Se il nome della corteggiatrice che Federico sceglierà è ancora "top secret", il periodo in cui il giovane concluderà il suo percorso in tv sarebbe sempre più imminente. Anche se i tronisti che vengono presentati a settembre sono chiamati a prendere una decisione definitiva entro febbraio, si dice che Nicotera potrebbe bruciare le tappe e lasciare il programma in coppia prima di Natale.

Martedì 22 novembre è prevista una nuova registrazione del dating show e la curiosità dei fan è anche per il possibile annuncio del tronista sul suo futuro sulla poltrona rossa.

Visto che è l'unico a essere rimasto con due sole corteggiatrici, il tronista potrebbe essere il primo a comunicare al pubblico la sua scelta: lontani da questo momento, invece, sembrano essere sia Lavinia Mauro che Federico Dainese.

Nelle riprese che ci saranno da qui alla pausa natalizia potrebbero essere presentati i sostituti di coloro che hanno lasciato (oppure lasceranno a breve) il cast: la sostituita di Federica potrebbe essere Monica Cudia, ma in lizza ci sarebbe anche Andrea Della Cioppa (corteggiatore di Veronica Rimondi nella passata edizione del format condotto da Maria De Filippi).