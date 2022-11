Sono passati pochi giorni da quando Federica Aversano ha lasciato Uomini e Donne senza scegliere. La ragazza ha motivato il suo ritiro con la difficoltà di conciliare i tanti impegni che ha, ma una segnalazione potrebbe smentirla. Deianira Marzano, infatti, ha riportato il racconto di una follower che sostiene che la napoletana avrebbe lasciato il trono per amore di qualcuno che starebbe nascondendo da tempo, una persona che non avrebbe mai smesso di pensare.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

L'addio di Federica a Uomini e Donne, continua a far discutere.

Anche se è passata quasi una settimana da quando è stata registrata la puntata in cui la giovane ha abbandonato il trono senza fare una scelta, in rete circolano chiacchiere e possibili spiegazioni sul suo gesto inaspettato.

Deianira Marzano, ad esempio, il 7 novembre ha condiviso una segnalazione social che le è arrivata su Aversano.

Tra le Stories che l'influencer ha pubblicato su Instagram nelle ultime 24 ore, spicca quella che recita: "Ti posso assicurare che se Federica ha lasciato il trono è perché ha dei buoni motivi, intendo motivi esterni come qualcuno a cui tiene".

Una follower che ha preferito rimanere anonima, dunque, sostiene che l'ormai ex tronista del dating-show sarebbe legata ad una persona che non fa parte del programma e, non riuscendo a voltare pagina, avrebbe preferito mollare il percorso in televisione.

I sospetti sulla giovane di Uomini e Donne

"Ovviamente lei ha sempre nascosto questa cosa, ma al cuore non si comanda", ha aggiunto la persona autrice della segnalazione che sta iniziando a diffondersi sul web lunedì 7 novembre.

Ricapitolando, si vocifera che Federica abbia lasciato Uomini e Donne non per la difficoltà di conciliare la sua vita da mamma con il programma, ma per "amore" di qualcuno esterno al mondo dello spettacolo a cui terrebbe in modo particolare.

Deianira non ha commentato in nessun modo il messaggio che le è arrivato, se non precisando che lei non è a conoscenza di ulteriori particolari sull'ormai ex tronista di Canale 5.

Aversano, dunque, è finita al centro di una piccola "bufera" perché c'è chi dubita fortemente delle spiegazioni che ha dato venerdì scorso quando ha ufficializzato il suo ritiro dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Il breve percorso a Uomini e Donne

L'unica notizia certa che si è al momento su questa vicenda, è che Federica non è più una protagonista del Trono Classico 2022/2023 di Uomini e donne.

L'avventura della napoletana sull'ambita poltrona rossa, dunque, è durata meno di due mesi e non ha lasciato un segno nel cuore dei telespettatori, che avevano apprezzato di più la giovane nel ruolo di corteggiatrice di Matteo Ranieri appena un anno fa.

Da quando è stata "promossa" dalla redazione, Aversano sembra essersi un po' persa. Fatta eccezione per qualche interessante interazione con Riccardo Guarnieri (che avrebbe voluto corteggiarla ma non ha mai avuto il coraggio di lasciare il parterre per accomodarsi con i ragazzi), la 28enne non ha mai regalato emozioni al pubblico a casa con un'esterna.

Federica, infatti, è l'unica tronista del cast a non aver baciato uno dei suoi spasimanti: gli altri tre (Dainese, Nicotera e Lavinia) si sono lasciati andare alle effusioni da qualche settimana, mentre la partenopea non se l'è mai sentita di andare oltre con nessuno dei giovani con i quali ha avuto un appuntamento.

Quest'epilogo, dunque, era inevitabile e ora iniziano anche ad addensarsi alcune ombre sull'ex protagonista del dating-show e sulla sua sincerità nei confronti della redazione e della conduttrice.