Si è appena conclusa la messa in onda di una puntata di Uomini e donne, in cui i telespettatori hanno assistito a ben quattro colpi di scena in solo un'ora e mezza di tempo. Per esempio, nell'appuntamento del 23 novembre Federica ha abbandonato il trono senza scegliere. La ragazza è stata molto criticata da Tina Cipollari per la decisione di lasciare senza scegliere. Sui social network, intanto, continuano a circolare le segnalazioni di chi è certo che la ragazza abbia un amore segreto.

Aggiornamenti sull'ex protagonista di Uomini e Donne

Non accennano a placarsi le chiacchiere su una protagonista di Uomini e Donne che nella puntata del 23 novembre ha lasciato ufficialmente il trono.

Federica ha comunicato ai corteggiatori la sua intenzione di tornare a casa senza fare una scelta: ha abbandonato il trono da single, esattamente come quando è stata presentata a metà settembre.

In studio non sono mancate le critiche alla giovane, soprattutto da parte di Tina che, appresa la notizia del suo imminente addio, ha tuonato: "Hai preso in giro tutti".

L'opinionista di Canale 5 non ha apprezzato il percorso di Aversano e l'ha fatto presente anche in passato quando l'ha attaccata per come trattava i suoi corteggiatori in esterna.

In un recente appuntamento Cipollari ha detto alla tronista: "Se continui così, rimarrai da sola".

I dubbi degli spettatori di Uomini e Donne

Federica ha motivato la sua decisione di ritirarsi da Uomini e Donne con le tante difficoltà che ha nel conciliare la sua vita da mamma con gli impegni da tronista; in più non ha perso la testa per nessuno dei suoi corteggiatori e l'ha ribadito anche davanti a loro.

Fatta eccezione per le critiche di Tina e il risentimento di Federico Bruschini, tutti hanno compreso Aversano e la sua esigenza di lasciare il trono. Anche Maria De Filippi ha detto di aver capito che la ragazza non era pronta per iniziare una storia d'amore, né sotto i riflettori né nella vita i tutti i giorni.

Al termine della puntata sui social network ha cominciato a diffondersi una segnalazione che mette nuovamente in dubbio la sincerità di Federica, sia nei confronti del pubblico che della redazione del programma.

Le parole del pubblico di Uomini e Donne

Nel primo pomeriggio di mercoledì 23 novembre, Deianira Marzano ha reso pubblica la segnalazione che le è arrivata su Instagram sull'ormai ex tronista di Uomini e Donne.

Tra le storie dell'influencer si può trovare il messaggio di una fan che sostiene: "Lei ha un altro. La conosco bene ed è per questo che ha lasciato il programma".

Secondo questo rumor, Federica avrebbe abbandonato il trono senza scegliere perché nel suo cuore ci sarebbe una persona esterna al cast.

Anche se davanti alle telecamere ha detto di non sentirsi pronta per una relazione, Federica potrebbe essere innamorata di qualcuno che non è riuscita a dimenticare partecipando per circa due mesi al dating show condotto da Maria De Filippi.

Quella di oggi è solo l'ultima segnalazione in ordine di tempo che è trapelata sull'ormai ex tronista di Canale 5, ma occorre precisare che per il momento non ci sono prove che possano confermare un teoria che sta impazzando sul web.