Gemma Galgani smascherata da una ex dama di Uomini e donne. Sono passati un po' di anni da quando la dama torinese ha messo piede all'interno dello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e, da quel momento in poi, non ha ancora abbandonato la sua postazione in trasmissione.

Gemma continua ad essere alla ricerca del "grande amore" della sua vita ma, a quanto pare, la dama non sarebbe interessata a trovare un uomo della sua età bensì un "toy-boy". Così rivela Nuovo Tv, rivista diretta da Riccardo Signoretti, che cita una ex dama di Uomini e Donne come fonte.

Gemma Galgani al centro delle dinamiche di Uomini e donne

Nel dettaglio, tra le protagoniste indiscusse di Uomini e donne continua ad esserci la dama torinese Gemma Galgani. A distanza di più di un decennio dal suo arrivo in trasmissione, Gemma continua ad essere alla ricerca di un uomo col quale poter costruire un futuro fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Una ricerca imperterrita che, fino a questo momento, non ha ancora dato i frutti sperati malgrado la caparbietà della dama che, per ingannare il tempo che passa, Gemma ha scelto di ricorrere anche alla chirurgia estetica.

Durante gli ultimi anni, la dama torinese Gemma ha avuto modo più volte di sottoporsi a dei ritocchini, tra cui il filler per rimpolpare le labbra ma anche l'operazione per aumentare le dimensioni del decolleté.

Scoppia la polemica sull'ostinata presenza di Gemma a Uomini e donne

Interventi di chirurgia che, in trasmissione, hanno scatenato accesissime polemiche tra cui quelle di Tina Cipollari che non ha mai perso occasione per puntare il dito contro la sua nemica giurata, rinfacciandole che questi miglioramenti estetici non le avrebbero dato una mano nella sua ricerca.

Ma, in queste ore, a svelare degli ulteriori retroscena sul conto della dama torinese, ci ha pensato anche un'ex protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale ha rilasciato delle dichiarazioni ma in "forma anonima".

'Adora i muscoli definiti', un'ex dama di Uomini e donne smaschera Gemma Galgani

Come riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, un'ex dama di Uomini e donne ha svelato che Gemma sarebbe interessata non alla ricerca di un cavaliere suo coetaneo, bensì di un giovane ragazzo.

"A Gemma non interessano i signori maturi. Lei adora pelle tonica e muscoli definiti", ha svelato questa ex dama del parterre di Uomini e donne rivelando così quale sarebbe il motivo del fallimento che si celerebbe alla base di ogni nuova frequentazione che la dama torinese intraprende in trasmissione.

"Si è fatta il lifting solo per fare colpo sui giovanotti", ha aggiunto ancora questa ex dama del trono over puntando il dito contro la dama torinese.