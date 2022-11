Le anticipazioni di Uomini e donne del 23 novembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Ida Platano, dato che la dama siciliana si ritroverà al centro dell'attenzione per la fatidica e attesa scelta finale che la porterà fuori dallo studio del talk show pomeridiano Mediaset.

Spazio anche alla reazione di Riccardo Guarnieri, lo storico ex fidanzato di Ida, che alla luce di questa importante novità legata alla dama siciliana, non potrà fare a meno di restare impietrito.

La scelta finale di Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne del 23 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di del 23 novembre 2022 rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di prendere in mano le redini del suo tormentato percorso in studio.

Da un po' di tempo, infatti, la dama siciliana del trono over sta portando avanti una frequentazione con Alessandro Vicinanza fuori dallo studio tv e, nel corso della puntata di oggi 23/11, si arriverà alla tanto attesa svolta finale.

Sì, perché Alessandro ammetterà di essere pronto a lasciare il programma con Ida e quindi tirarsi fuori da ogni tipo di situazione mediatica per viversi questa love story con la dama siciliana lontani dai riflettori.

Ida se ne va con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 23/11

Gli spoiler di Uomini e donne di questo pomeriggio rivelano che Ida non rivelerà apertamente di essersi innamorata di Alessandro ma lo lascerà intendere, tanto da annunciare di aver fatto la sua scelta.

La dama si dirà così pronta a viversi questa storia d'amore con il cavaliere napoletano fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Un addio a tutti gli effetti quello di Ida e Alessandro che, in questo modo, saranno pronti a lasciarsi alle spalle mesi di discussioni, polemiche e contrasti vissuti con gli altri protagonisti della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Riccardo provato dall'addio di Ida: spoiler Uomini e donne 23 novembre

Ma quale sarà la reazione in studio di Riccardo Guarnieri?

Le anticipazioni di U&D del 23 novembre rivelano che il cavaliere pugliese sarà presente in studio e quindi avrà modo di assistere alla fatidica scelta finale della sua ex Ida Platano.

Riccardo apparirà provato da quanto è accaduto e da questa svolta importante che Ida ha deciso di dare alla sua vita sentimentale, dopo mesi di sofferenza e desolazione.

Riccardo, però, nel vedere la sua ex coronare il suo sogno d'amore con Alessandro non riuscirà a proferire parola. Il cavaliere, infatti, per questa volta preferirà restare in silenzio.

Spazio anche al ritorno in studio del cavaliere Biagio Di Maro che, dopo diversi mesi di assenza, tornerà in trasmissione per mettersi in gioco nel parterre degli over.