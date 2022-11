L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda il 28 novembre 2022 con la nuova puntata in onda nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno, dato che al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Riccardo Guarnieri.

Dopo l'addio della dama Ida Platano con Alessandro, Riccardo si avvicinerà nuovamente alla sua ex Roberta e questo modo di fare del cavaliere finirà per insospettire Maria De Filippi, la quale deciderà di metterlo alle strette.

Riccardo in crisi: anticipazioni Uomini e donne 28 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di U&D del 28 novembre 2022, rivelano che Riccardo Guarnieri tornerà al centro dello studio per raccontare l'evolversi del suo percorso dal punto di vista sentimentale, dopo l'addio di Ida Platano.

Il cavaliere sta frequentando la dama Gloria ma, nel corso dell'ultima puntata, ha anche chiesto di poter rivedere la sua ex Roberta Di Padua, con la quale in passato ha vissuto una storia d'amore che non è andata a buon fine.

Insomma, Riccardo apparirà particolarmente confuso e per questo motivo sarà Maria De Filippi ad intervenire in prima persona.

La conduttrice di Uomini e donne vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda e finirà per mettere alle strette Riccardo Guarnieri.

Maria mette alle strette Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 28 novembre

Le anticipazioni della puntata del 28 novembre 2022 rivelano che la De Filippi farà presente a Riccardo che, probabilmente, non ha ancora superato del tutto la fine della relazione con Ida Platano e come sono andate le cose tra lui e la dama siciliana, la quale ormai ha voltato pagina definitivamente al fianco di Alessandro.

Le parole della conduttrice finiranno per toccare profondamente Riccardo, il quale però non ammetterà di essere ancora innamorato di Ida, confermando così di essersi lasciato alle spalle il passato e questa intricata situazione sentimentale che lo ha visto protagonista per diversi anni.

Lavinia e Alessio sempre più vicini: anticipazioni Uomini e donne 28 novembre

Come si risolverà la situazione? Riccardo ha detto la verità a Maria De Filippi sul conto della sua ex Ida oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime nuove puntate di questa edizione.

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne del 28/11, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Lavinia Mauro.

La tronista di questa edizione è sempre più vicina al corteggiatore Alessio Campoli. Le cose tra i due, in un primo momento, sembrava che non stessero funzionando poi però il pretendente si è avvicinato sempre più alla tronista romana ed ha iniziato a comprenderla.

E, in studio, Lavinia ammetterà di essere felice per come stanno andando le cose con il suo corteggiatore.