Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne registrate il 22 novembre, rivelano che c'è stato spazio per il ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro.

A distanza di un po' di settimane dalla registrazione della fatidica scelta finale, i due ormai ex volti della trasmissione pomeridiana di Canale 5 sono ritornati in studio per fare un bilancio della situazione.

Presente anche Riccardo Guarnieri che non ha trattenuto le lacrime nel corso della registrazione, ed è scoppiato a piangere.

Ida torna in studio col fidanzato Alessandro: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida e Alessandro sono ricomparsi in studio per raccontare al pubblico come sta procedendo la loro storia d'amore.

Fino a questo momento, infatti, i due non si erano ancora fatti vedere insieme e anche sui social non sono comparse foto che li ritraggono in coppia.

Tuttavia, malgrado questo silenzio, la love story tra Ida e Alessandro procede nel migliore dei modi e insieme stanno provando a conoscersi meglio fuori dallo studio televisivo del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Riccardo attacca la coppia Ida-Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

In studio, durante il loro confronto, era presente anche Riccardo Guarnieri, il quale è stato tirato in ballo perché al termine della registrazione della scelta di Ida, aveva mandato un sms alla sua ex fidanzata.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida ha raccontato di aver ricevuto questo messaggio da Riccardo, il quale ha creato anche un po' di maretta con il suo nuovo fidanzato.

A quanto pare, infatti, Alessandro Vicinanza non avrebbe affatto gradito tale sms tanto che tra lui e Ida ci sarebbero state delle discussioni post addio alla trasmissione.

Alla fine, però, i due hanno risolto la questione ma in studio Riccardo Guarnieri non è stato per niente tenero nei confronti della nuova coppia.

Riccardo scoppia a piangere: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne di questo 22 novembre 2022, rivelano che Riccardo accuserà Ida e Alessandro di essersi comportati male nei suoi confronti.

In studio non mancheranno le critiche e Gianni Sperti si scaglierà duramente contro il cavaliere tarantino, che finirà così al centro delle discussioni e delle polemiche in studio.

Il colpo di scena ci sarà quando Ida e Alessandro si concederanno un ballo a centro studio: Riccardo non riuscirà a trattenere le lacrime.

Il cavaliere si è messo a piangere, tanto da abbandonare lo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.