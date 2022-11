Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso di questa stagione autunnale su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una doppia uscita di scena dalla trasmissione.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende della tronista Federica Aversano, la quale dopo un periodo di profonda crisi, annuncerà di aver maturato una decisione definitiva in merito al suo percorso in studio.

Spazio anche al ritorno in studio di Biagio Di Maro, il cavaliere napoletano del trono over, che ricomparirà in trasmissione dopo un periodo di assenza.

Federica Aversano lascia il trono: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne 2022 rivelano che per Federica Aversano arriverà il momento della resa dei conti finale.

La giovane tronista casertana, infatti, nel corso delle ultime settimane ha vissuto un momento di crisi personale che l'ha portata a mettere in discussione il percorso fatto fino a questo momento nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Tra Federica e i vari pretendenti non è sbocciato quel feeling tanto atteso, motivo per il quale la ragazza ha scelto di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Federica Aversano annuncerà così il suo addio al trono e, di conseguenza, rinuncerà anche alla possibilità della scelta finale, uscendo di scena dal cast di questa edizione.

L'addio di Ida Platano: nuove anticipazioni Uomini e donne

Ma quello di Federica non sarà l'unico addio che si verificherà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di questa edizione. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio anche per l'addio di Ida Platano.

La storica dama del trono over, protagonista indiscussa del programma da svariate stagioni, lascerà definitivamente lo studio del programma Mediaset e lo farà in compagnia di Alessandro Vicinanza.

Trattasi del cavaliere partenopeo che, in queste settimane, ha saputo conquistare la fiducia della dama, tanto da convincerla a voler costruire qualcosa di serio fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Il ritorno in studio di Biagio: nuove anticipazioni Uomini e donne

Di conseguenza, Ida accetterà di lasciarsi alle spalle il suo passato e tutto quello che c'è stato con Riccardo Guarnieri, il suo ex fidanzato col quale ha vissuto una tormentata storia d'amore durata diversi anni.

Le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in studio di Biagio Di Maro.

Dopo un lungo periodo di assenza, il cavaliere napoletano rimetterà piede nelle file del parterre del trono over, pronto a rimettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella.