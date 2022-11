Uomini e donne prosegue su Canale 5 e vanno avanti anche le registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. Martedì 29 novembre sono in programma le riprese delle nuove puntate, che saranno poi trasmesse nel corso del mese di dicembre.

L'attenzione degli spettatori è alta, perché per i tronisti in carica sta per avvicinarsi il momento di prendere in mano le redini del loro percorso e in questa nuova registrazione potrebbe esserci la scelta finale di Federico Nicotera.

Occhi puntati anche sul trono over, visto che Ida sarà assente alla registrazione del 29 novembre.

Il 29 novembre prevista la nuova registrazione di Uomini e donne

L'appuntamento con Uomini e donne è in programma fino a metà dicembre nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

La trasmissione di Maria De Filippi andrà avanti regolarmente nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:05, dopodiché da metà mese lascerà spazio all'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca che ne prenderà il posto durante le settimane del periodo natalizio.

Intanto le riprese del talk show sono confermate e martedì 29 novembre 2022 è in programma una nuova registrazione, così come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo ufficiale Instagram.

Ida Platano non sarà in studio: registrazione Uomini e donne 29 novembre

I protagonisti del trono classico e over si ritroveranno in studio per fare un bilancio della situazione su quanto è accaduto nell'ultima settimana.

Di sicuro non ci sarà spazio per un nuovo ritorno in trasmissione di Ida Platano. La dama è stata ospite nella registrazione della settimana scorsa, dove è stata protagonista di un acceso confronto con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Questa volta non ci sarà il "bis", dato che proprio Ida Platano questa mattina ha postato delle storie dal suo salone che si trova a Brescia, confermando che l'avrebbe attesa una intensa giornata di lavoro.

Federico Nicotera potrebbe fare la scelta: registrazione Uomini e donne oggi 29/11

Ida Platano non sarà in studio, mentre Riccardo Guarnieri questa mattina ha postato una storia in cui era in partenza con il suo trolley.

Occhi puntati anche sul trono classico: nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne del 29 novembre potrebbe esserci spazio per la prima scelta dei tronisti in carica.

Dopo l'addio di Federica Aversano, colui che sembra essere più vicino alla scelta è Federico Nicotera, che nel corso delle ultime riprese del talk show si è lasciato andare con Carola, dove si sono scambiati il loro primo bacio.