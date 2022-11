Emergono retroscena sull'ultima registrazione di Uomini e donne del 4 novembre, durante la quale Ida Platano ha scelto di mettere la parola fine alla sua esperienza nello studio del talk show Mediaset.

Dopo aver portato avanti, per diverse settimane, la frequentazione con il cavaliere Alessandro, ecco che la dama ha scelto di uscire di scena dalla trasmissione.

La sua è stata una scelta a tutti gli effetti anche se, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, non sono state seguite le "regole canoniche" del momento.

Ida Platano sceglie Alessandro e se ne va: retroscena Uomini e donne prossime puntate

Nel dettaglio, l'appuntamento con l'ultima registrazione di Uomini e donne è stato caratterizzato dalla scelta finale di Ida Platano.

La dama siciliana, infatti, ha confessato che intende proseguire la frequentazione con Alessandro fuori dallo studio televisivo del dating show di Maria De Filippi.

Una decisione inaspettata e spiazzante quella di Ida, dato che i moltissimi fan della trasmissione, ormai la consideravano la "nuova Gemma" e credevano che non si sarebbe più scollata dalla sedia del parterre over.

Retroscena Uomini e donne: niente petali rossi per Ida-Alessandro

Ida, invece, contrariamente a tutte le aspettative, ha scelto di chiudere la sua esperienza (per il momento!) con la trasmissione di Maria De Filippi e viversi questa storia d'amore lontana dalle telecamere e dal giudizio degli opinionisti.

Ma come si è svolta la scelta di Ida a Uomini e donne? Ci sono stati i petali rossi oppure no? A rispondere a questa domanda, svelando così dei retroscena sull'ultima registrazione del programma è stato Lorenzo Pugnaloni sui social.

"No, non sono scesi i petali per Ida e Alessandro", ha fatto sapere l'esperto di gossip annunciando così in anteprima quello che gli spettatori di Uomini e donne avranno modo di vedere in tv nel corso delle prossime settimane di messa in onda del talk show.

Tina furiosa con Alessandro: retroscena Uomini e donne

E poi ancora, i retroscena su questa nuova registrazione del talk show di Canale 5, rivelano che in studio c'è stato spazio anche per una sfuriata da parte di Tina.

L'opinionista è apparsa a dir poco furiosa nei confronti di Alessandro e, prima della scelta finale, lo ha bacchettato dicendogli che se proprio vuole viversi Ida, avrebbe dovuto farlo andando fuori dalla trasmissione.

A quel punto, Alessandro ha ammesso che per lui non ci sarebbero stati problemi a lasciare il programma per andare via con Ida.

La reazione della dama siciliana non si è fatta attendere e a quel punto, ha ammesso di voler provare a viversi questa storia d'amore lontani dai riflettori.