Perché è importante

Nelle nuove puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare del caso Susanna. A distanza di un po' di tempo dal decesso della ragazza in seguito all'attentato messo a punto da Lello Valsano, Niko scoprirà che il criminale potrebbe godere di uno sconto di pena e non la prenderà per niente bene.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

La notizia del decesso di Susanna ha sconvolto la vita di Niko: il giovane ragazzo, seppur con grande fatica, ha provato a riprendere in mano le redini della sua vita, concentrandosi sul lavoro e sul piccolo Jimmy.

Cambiare pagina, però, non è stato affatto semplice per Niko che in più occasioni si è ritrovato a fare i conti con la solitudine e il dolore immenso dovuto alla perdita della donna della sua vita.

Anticipazioni Un posto al sole 21-25 novembre

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko scoprirà che Lello Valsano potrebbe godere di uno sconto di pena e deciderà di parlarne con Manlio, il padre di Susanna che si trova in carcere.

Manlio lo inviterà ad andare a trovarlo in carcere, perché ha in mente un piano per evitare che Lello possa subire sconti.

In un primo momento Niko preferirà evitare tale incontro, poi però comincerà ad essere assalito dai dubbi e deciderà di incontrare l'uomo.

Il confronto non sarà affatto dei migliori: Niko si pentirà subito dopo aver scoperto che il papà di Susanna intende risolvere questa faccenda in maniera drastica, grazie alle conoscenze fatte in carcere. Lo scopo di Manlio, infatti, sarà quello di far fuori Lello Valsano definitivamente.

I video dai social network

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, sui social spopolano ancora i video della coppia Niko-Susanna e in tanti si augurano che al più presto il giovane Poggi possa dare una svolta importante alla sua vita.

Le reazioni della rete

Gli appassionati di Un posto al sole si augurano che per Niko possa arrivare un nuovo amore nel corso delle prossime puntate di questa stagione.

"Niko ha già sofferto abbastanza, adesso merita un nuovo amore", scrive una fan sui social.

"Speriamo che prima o poi Niko possa ritrovare la serenità e la felicità", ha commentato un altro spettatore della soap.

"Niko merita solo il meglio dopo il decesso inatteso di Susanna", scrive ancora qualcun altro.

Tutto quello che devi sapere su Un posto al sole

Volano gli ascolti della soap

L'appuntamento con Un posto al sole sta registrando un vero e proprio boom di ascolti nell'access prime time. Complici le tormentate vicende di Marina, nelle mani del suo rapitore Fabrizio, il numero di spettatori arriva a sfiorare la soglia dei due milioni a serata, con picchi del 9% di share.

La soap non si ferma per i Mondiali

In vista dell'inizio dei Mondiali di calcio 2022, non ci sarà nessuno stop per Un posto al sole su Rai 3. La soap, a differenza de Il Paradiso delle signore 7 che si fermerà per due settimane, andrà in onda regolarmente tutte le sere in prima visione assoluta.

Marina super-star dei prossimi episodi

Le riprese della soap proseguono a ritmo serrato e, in vista delle nuove puntate del 2023, l'attrice Nina Soldano ha svelato che la sua amatissima Marina Giordano continuerà ad essere al centro delle trame.

Marina sarà coinvolta in un nuovo intricato caso che la renderà la vera "super-star" della storica soap made in Italy in onda su Rai 3.