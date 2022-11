Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', incentrata sulla vita, gli amori e i dolori di alcuni condomini di un palazzo situato a Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul momento di difficoltà vissuto da Antonello, sul folle piano ideato da Manlio, sui litigi fra Speranza e le sue vicine di casa e sul confronto chiarificatore fra Roberto e Marina.

Antonello è in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che la festa organizzata da Bianca per festeggiare il compleanno di Antonello avrà dei risvolti inattesi per la bambina e per tutti i suoi partecipanti. Viola si renderà conto che Antonello sta affrontando un vero e proprio momento di crisi e approfitterà delle difficoltà del ragazzino per offrire ai suoi alunni una preziosa lezione di vita. Sempre più in preda alla follia, Manlio costringerà Niko a reperire il denaro necessario per finanziare i suoi piani. Niko asseconderà l'insistenza del suocero, tentando in tutti i modi di trovare il denaro per mettere in pratica il loro piano di vendetta. Nel frattempo, Manlio si preparerà ad incontrare in carcere un detenuto che dovrebbe diventare loro complice.

Alice attratta da Nunzio

Palazzo Palladini sarà teatro di forti tensioni a causa degli scontri accesi tra Speranza e le gemelle Cirillo. Preoccupato per la situazione, Samuel tenterà di riportare la pace nelle loro vite, non riuscendoci. Mariella lo verrà a sapere e si impegnerà a difendere Speranza dalle sue rivali, finendo per scontrarsi duramente con Micaela.

L'iniziativa della donna finirà per far scoppiare una vera e propria guerra fra le sorelle Altieri e le gemelle Cirillo. Marina si renderà conto lentamente di quanto sia difficile dimenticare la violenza subita da Fabrizio. Roberto ne conoscerà i dettagli e cercherà di aiutare la compagna. In questo modo, i due tenteranno di ricucire il loro rapporto prima che sia troppo tardi.

Dopo aver analizzato ciò che provano l'uno per l'altra, Roberto e Marina decideranno di iniziare una nuova fase della loro vita. Un'ombra inaspettata, però, giungerà nelle loro vite rischiando di minare la nuova ritrovata felicità. Più tardi, la coppia festeggerà la riappacificazione insieme a Filippo e Serena.

Alice mostrerà dell'interesse nei confronti di Nunzio, mentre Raffaele cercherà di spiegare i veri motivi per cui Rosa si comporta in maniera così strana con Viola. Clara convincerà Alberto a pranzare al Vulcano insieme a Marika. Quest'ultima si presenterà nel locale con un regalo per Federico, un giocattolo contraffatto. Per questo motivo, Alberto deciderà di minacciare il responsabile della contraffazione in modo che non distribuiscano più tali prodotti.