Nella soap opera Un posto al sole nella settimana dal 5 al 9 dicembre, l'attenzione si focalizzerà un po' su tutti i personaggi che ambientano le abitazioni di Palazzo Palladini.

Recentemente è tornata Alice, nipote di Marina Giordano, e la sua presenza ha reso la trama un po' più movimentata. La ragazza ha sin da subito instaurato un certo legame con Nunzio, rimanendone profondamente colpita al punto che, prossimamente, sarà determinata nel sedurlo.

Nel frattempo a palazzo una brutta notizia rischierà di sciupare la tipica atmosfera di Natale ma allo stesso tempo sembrerà sortire degli effetti importanti su Niko.

Pur di trovare il denaro per assoldare un pregiudicato per vendicare Susanna, Niko finirà per vendere la sua auto.

Un posto al sole, anticipazioni 5-9 dicembre: Niko vende la sua macchina, Manuela indaga

Da qualche giorno Manlio e Niko sono in combutta. I due uomini, dopo aver saputo dell'accorciamento della pena del killer di Susanna, si sono messi d'accordo per farsi giustizia da soli, avvalendosi dell'aiuto di un altro carcerato. Per fare ciò, però, occorrono dei soldi. Sarà così che Niko si ritroverà a vendere la sua auto, ma la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata.

Proprio mentre l'avvocato Poggi sarà determinato a portare avanti il piano di Manlio, Jimmy riferirà a Manuela che suo padre si comporta in maniera sospetta, portandola a indagare a fondo.

Anticipazioni Un posto al sole: Cerruti alle prese con il misterioso 'Bufalotto'

Intanto il giovane Antonello rientrerà a scuola e Bianca sarà al settimo cielo poiché vorrà ricucire le distanze da lui. La ragazzina consegnerà il suo regalo di compleanno al compagno, venendo però presa di mira dagli altri alunni.

Spazio anche alle pene amorose di Cerruti che sta cercando compagnia via social.

Il misterioso 'Bufalotto' con cui sta chattando, non vuole manifestare la sua reale identità, continuando a mantenere un certo riserbo.

Bice farà di tutto per convincere Salvatore a tuffarsi in nuove avventure amorose, nel mentre la donna finirà per essere travolta da uno straordinario colpo di fulmine.

Spoiler Upas: una scoperta improvvisa per Lia

L'amicizia tra Bianca e Antonello continuerà a fare progressi fino a quando, un commento fuori luogo, finirà per far scivolare il ragazzino in una sua vecchi e pericolosa dipendenza.

Nel frattempo a Palazzo Palladini l'aria di Natale sarà sempre più viva: questa potrebbe essere l'occasione giusta per riaccendere alcuni valori interiori che Niko credeva di aver perso per sempre.

Intanto le intenzioni di Alice andranno avanti e la ragazza scoverà un modo per ronzare attorno a Nunzio.

Per Diego e Lia la situazione sentimentale andrà a gonfie vele. In un primo momento la donna vorrebbe godersi il rapporto con Giordano, mettendo una pietra sopra il suo passato, ma poi verrà fatta una scoperta che la riporterà le cose in stand-by.