Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante gli episodi, che andranno in onda fino al 25 novembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Niko continuerà a non superare il dolore per la morte di Susanna e andrà al belvedere. A quel punto, Raffaele sorprenderà Poggi e gli parlerà di Rita. Roberto Ferri, invece, resterà spiazzato da una doppia sorpresa, al momento ignota, ma potrebbe trattarsi di Lara, che potrebbe rientrare nel capoluogo campano, con sua figlia.

Un posto al sole, anticipazioni al 25/11: Niko va al belvedere e Raffaele lo sorprende

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Niko ha sofferto molto per la prematura perdita di sua moglie, deceduta a causa della sparatoria di Lello Valsano. Negli episodi che verranno trasmessi fino al 25 novembre, Poggi dovrà rivivere il dramma per la scomparsa di Susanna, perché ci sarà la commemorazione della giovane Picardi. Le anticipazioni rivelano che Niko subirà un duro colpo, quando verrà a sapere che Lello Valsano potrebbe avere una riduzione della pena e, inoltre, l'avvocato riceverà una telefonata da Manlio, che gli chiederà di andare in carcere a trovarlo. A quel punto, il figlio di Renato andrà in crisi e non saprà se accettare o meno la richiesta del suocero.

Per trovare un po' di pace, Poggi andrà al belvedere di Palazzo Palladini e verrà sorpreso da Raffaele.

Un posto al sole, trame al 25/11: Raffaele parla a Niko di Rita

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 25 novembre, rivelano che il giovane Poggi non avrà chiuso occhio e, all'alba, il portiere di Palazzo Palladini troverà Niko al belvedere.

Raffaele, che ha sempre una buona parola per tutti, si fermerà a parlare con suo nipote e, capendo la situazione, gli confiderà cosa è accaduto quando Rita è stata uccisa. In particolar modo, Giordano racconterà all'avvocato, come ha fatto a superare la morte della sua prima moglie. Nel frattempo, le indiscrezioni trapelate in rete, forniscono ulteriori dettagli su quanto accadrà e anche Ornella aiuterà Niko.

La dottoressa Bruni farà da confidente al fratello di Angela e tenterà di supportare il ragazzo a superare il dolore per la prematura scomparsa di Susanna.

Un posto al sole, episodi al 25/11: Roberto spiazzato da una doppia sorpresa

Nel frattempo, durante gli episodi di Un posto al sole fino al 25 novembre, ci saranno importanti novità per Roberto. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Ferri sarà in procinto pdi partire per Londra. Al momento, non è chiaro se l'imprenditore vorrà andare all'estero con Marina o se vorrà allontanarsi da Napoli da solo. L'unica cosa certa, attualmente, è che Roberto resterà spiazzato da una doppia sorpresa. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli in più in merito a quanto accadrà al papà di Filippo e se possa trattarsi di Lara.

Essendo una duplice sorpresa, potrebbe essere ipotizzabile che Martinelli torni nel capoluogo campano con una bambina e faccia credere al suo ex che sia sua. In realtà, però, Lara aveva perso il figlio che aspettava da Roberto e aveva finto che tutto andasse bene e che la gravidanza procedeva nel migliore dei modi. Inoltre, Lara aveva contattato persone straniere, per riuscire a comprare una bimba, lasciando intendere, pertanto, che sarebbe rientrata a Napoli, un giorno, con una piccola non sua, facendo credere a Ferri che la bambina fosse figlia sua.