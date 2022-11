Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda l'8 novembre svelano nuovi colpi di scena.

In particolare Roberto, ormai certo che Fabrizio abbia fatto del male a Marina, si metterà sulle tracce dell'uomo.

Un posto al sole, trama 8/11: Roberto vuole ritrovare Marina

Nel corso della puntata di martedì 8 novembre sarà spazio dato vicende che ruotano intorno alla prigionia di Marina. La donna non riuscirà ancora a fuggire dalle grinfie del suo ex marito. Quest'ultimo sarà sempre più in preda alla follia, non accettando che la donna lo abbia lasciato.

Tuttavia Roberto si convincerà che Rosato sia il responsabile della scomparsa di Marina. Pertanto capirà che deve mettere in pratica qualche pianoforte per trovare la sua compagna. Ferri, deciso a ritrovare Giordano, deciderà di seguire gli spostamenti di Rosato.

Upas, anticipazioni 8 novembre: Serena pensa che il suocero deve chiedere aiuto

Roberto sarà disposto a tutto pur di ritrovare Marina. Tuttavia, farlo da solo potrebbe essere piuttosto pericoloso. Difatti Fabrizio è un uomo malato, il quale ha perso ogni forma di ragione. Il fatto che Roberto si sia messo sulle tracce di una persona così disturbata farà preoccupare non poco suo figlio Filippo. Pertanto la nuora Serena avrà un'idea che potrebbe in qualche modo limitare il pericolo.

Secondo lei Roberto dovrebbe chiedere aiuto a qualcuno in modo da tallonare Fabrizio Rosato.

Spoiler 8/11: Michele perde la pazienza con Riccardo

Nel corso della puntata di Upas dell'8 novembre sarà dato spazio anche alle vicende della giovane Graziani. Quest'ultima proseguirà la sua amicizia con Nunzio. Difatti i due ragazzi sembrano essere legati da un rapporto di profonda stima edaffetto.

Tuttavia Riccardo non vede di buon occhio la vicinanza fra i due giovani.

Con molta probabilità la sua diffidenza potrebbe essere dovuta al tradimento subito in passato. I suoi comportamenti, però, non lasciano presagire nulla di buono. La sua gelosia raggiungerà dei livelli elevati, minando la serenità di Rossella, la quale non ha alcuna colpa.

Questo lato oscuro di Crovi non tarderà ad essere notato da Michele, il quale sta volta non riuscirà a starsene zitto. Del resto Saviani, non certo solo per gelosia paterna, non ha mai nutrito molta simpatia nei confronti di Riccardo. Pertanto deciderà di intervenire, sebbene sua figlia vorrebbe affrontare da sola il fidanzato.