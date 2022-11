Le nuove anticipazioni di Un posto al sole 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Niko, il quale tornerà ad occuparsi del caso di Susanna.

Una ferita ancora aperta nel cuore del giovane avvocato che, a distanza di mesi, scoprirà che l'assassino della sua amata, potrebbe avere uno sconto di pena.

Lello Valsano, infatti, potrebbe uscire prima dal carcere e tale situazione porterà Niko ad accettare un piano a dir poco spietato che verrà messo a punto da Manlio, padre di Susanna.

Niko fa una amara scoperta su Lello: nuove anticipazioni Upas

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Niko farà una scoperta che lo lascerà amareggiato e senza parole.

Il ragazzo, infatti, viene a sapere che Lello Valsano potrebbe godere di uno sconto di pena e ciò significa che potrebbe uscire dal carcere prima del previsto.

Un duro colpo non solo per lui ma anche per il papà di Susanna: l'uomo si trova in galera e dopo aver saputo quanto sta accadendo fuori, convocherà Niko perché intende metterlo al corrente di un piano che vuole portare avanti ai danni di Lello.

Il papà di Susanna vuole vendicarsi di Lello: anticipazioni Upas nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole di questo 2022, rivelano che Manlio ha intenzione di rivolgersi ai "pericolosi amici" che ha conosciuto in questi mesi durante la sua prigionia e vuole chiedere il loro aiuto per far sì che si porti avanti la vendetta contro Lello.

Insomma, Valsano potrebbe andare incontro ad un fatale destino e, se in un primo momento Niko preferirà tenersi fuori da questa situazione, col passare dei giorni inizierà a cambiare idea.

Niko si ritroverà assalito dai sensi di colpa per non aver fatto abbastanza dopo la scomparsa della sua amata Susanna, motivo per il quale cambierà idea e deciderà di accettare il piano messo a punto da Manlio.

Niko spietato e collabora con Manlio: anticipazioni Upas nuove puntate

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko si mostrerà a dir poco "spietato" nei confronti di Lello Valsano e intenderà così sposare il piano crudele messo a punto da Manlio.

Per prima cosa, quindi, Niko si metterà alla ricerca dei soldi necessari che serviranno per pagare i criminali amici di Manlio, che dovranno occuparsi di questa vendetta ai danni di Valsano.

In questo modo, quindi, Niko e Manlio proveranno a farsi giustizia da soli, intenzionati a farla pagare a Lello per il male fatto a Susanna.

Quale sarà il risvolto finale di questa intricata vicenda? Niko porterà a termine il piano intrapreso oppure si fermerà in tempo? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime puntate di questa stagione.