Grandi colpi di scena ci saranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole: a fornire dei retroscena su quello che succederà ci ha pensato l'attore che veste i panni di Michele. In una story postata sul suo profilo social, Alberto Rossi si è mostrato in un ospedale dove in questi giorni stanno girando alcune scene che andranno a comporre le prossime puntate della storica soap opera in onda su Rai 3.

Non si esclude che il giornalista possa essere finito in ospedale non per sé stesso, bensì per stare vicino a sua figlia Rossella.

Michele preoccupato per Rossella nelle nuove puntate di Upas

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Michele comincerà ad essere particolarmente preoccupato per la prepotenza di Riccardo nei confronti di sua figlia.

Gli atteggiamenti del compagno di Rossella cominceranno ad insospettire il giornalista, il quale non gradirà affatto tutta questa eccessiva gelosia e morbosità da parte di Riccardo.

Michele si ritroverà ad assistere a una serie di episodi che lo faranno preoccupare, tanto da decidere di parlarne apertamente con Rossella per metterla in guardia. La ragazza, però, tranquillizzerà suo padre, facendogli presente che è "tutto sotto controllo" e che non deve preoccuparsi per i modi di fare di Riccardo.

Michele va in ospedale nelle nuove puntate di Upas

In queste ore, però, a destare grande attenzione è stato lo scatto social pubblicato dall'attore che veste i panni di Michele nella soap Un posto al sole.

Alberto Rossi ha pubblicato una foto da un ospedale dove si stanno girando le nuove puntate della soap di Rai 3, con tanto di scritta: "Mistero".

Non è passato inosservato il referto medico che compare alle spalle dello scatto pubblicato in rete: trattasi di una tac al cervello, alla quale deve essersi sottoposto qualche personaggio della soap.

Rossella potrebbe subire violenze da Riccardo nelle nuove puntate di Upas 2022

Le ipotesi, al momento, sono diverse ma il sospetto maggiore è che a sottoporsi a questa tac possa essere stata Rossella.

Non si esclude, infatti, che nel corso delle prossime puntate della soap opera, le gelosia di Riccardo possa diventare pericolosa, tale da spingerlo ad alzare le mani nei confronti della ragazza.

Insomma, Rossella potrebbe ritrovarsi vittima delle violenze e della furia del suo fidanzato che non gradisce affatto il rapporto confidenziale tra la fidanzata e Nunzio ed essere lei a sottoporsi a quella tac al cervello che compare nello scatto social dell'attore..

Occorre precisare che per ora si tratta solo di ipotesi, non confermate dalle anticipazioni ufficiali.