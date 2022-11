Le nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso di questo 2022 promettono nuovi entusiasmanti colpi di scena che non deluderanno le aspettative del pubblico.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Marina e Roberto: i due ritroveranno la loro stabilità e felicità dopo un periodo nefasto ma, ben presto, una nuova minaccia si abbatterà sulle loro vite e potrebbe mettere a repentaglio non solo la loro esistenza, ma anche quella delle persone a loro care.

Una nuova minaccia incombe su Marina e Roberto Ferri nella soap Upas

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso di questa stagione autunnale su Rai 3, rivelano che Roberto e Marina decideranno di riprendere in mano le redini del loro rapporto.

I due, infatti, accetteranno di darsi una seconda possibilità anche se per la donna non sarà per niente facile riuscire a lasciarsi alle spalle la sofferenza provata per le violenze subite da Fabrizio.

Alla fine, però, grazie al sostegno del suo amato Roberto, riuscirà a riprendere in mano le redini della sua vita ma, questa ritrovata serenità, verrà ben presto messa in bilico.

Martina, Filippo, Serena e Roberto in pericolo nelle nuove puntate di Upas

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che una nuova minaccia incomberà non solo su Marina e Roberto Ferri ma anche sulle persone a loro care: trattasi di Filippo e Serena.

I quattro, quindi, si ritroveranno in serio pericolo di vita e non si esclude che nel corso di questi nuovi appuntamenti della soap opera in onda su Rai 3, possa succedere qualcosa di brutto e sconvolgente.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole di questo 2022, rivelano che si continuerà a parlare anche di Niko, dato che il ragazzo deciderà di sposare la proposta di Manlio.

Niko si mette nei guai per il papà di Susanna: anticipazioni Upas nuove puntate

Il padre di Susanna, ancora scosso e addolorato dalla morte ingiusta di sua figlia per mano di Lello Valsano, intende farsi giustizia da solo.

Manlio vuole far fuori per sempre Lello e, per portare a termine il suo piano, deciderà di coinvolgere anche Niko.

Lo scopo sarà quello di riuscire a trovare una somma di denaro tale da permettere a Manlio di poter pagare dei loschi individui che si prenderanno la responsabilità di mettere a segno questo delitto.

Niko accetterà la proposta del papà di Susanna e si metterà alla ricerca del denaro che servirà per portare a compimento questo piano, rischiando così di mettersi lui stesso in guai seri con la giustizia al punto da compromettere anche la sua attività lavorativa come avvocato.