Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 21 al 25 novembre, rivelano che Manlio farà una proposta molto dolorosa a Niko. Quest'ultimo, nel giorno della cerimonia, si troverà così a dover rifare i conti con la rabbia e l'angoscia per la morte di Susanna, qualcuno però riuscirà a dargli il giusto supporto di cui necessita.

In una storyline, dai toni decisamente più leggeri, verrà svelato che le gemelle si sono trasferite in pianta stabile a Palazzo Palladini, ed il loro arrivo si abbatterà come un ciclone sugli altri condomini.

Mentre Ferri penserà di partire per Londra, Alice farà ritorno a Napoli, spinta da alcuni interessi "personali".

Diego Lia faranno finalmente coppia, tuttavia i due ragazzi dovranno affrontare più di un ostacolo.

La dottoressa Bruni aiuta Niko ad affrontare il suo lutto

Niko (Luca Turco) accetterà di incontrare Manlio (Paolo Maria Scalondro), tuttavia tale confronto finirà per turbare molto il ragazzo. A quanto pare, infatti, il colonnello farà una richiesta molto dolorosa che risveglierà il dolore nel giovane Poggi. Non viene svelato cosa chiederà l'uomo, ma c'è la conferma che, in seguito, verrà organizzata una cerimonia in ricordo di Susanna (Agnese Lorenzini). Il militare chiederà, semplicemente un permesso speciale per partecipare o la sua richiesta sarà di tutt'altra natura?

Non è chiaro ma, a quanto pare, la narrazione, per il momento, si soffermerà su altro.

A distanza di due mesi il dolore sarà più vivido che mai e Niko, nonostante tutti i suoi cari gli si stringano attorno, non riuscirà a sostenere il peso della sua sofferenza. Il ragazzo sarà triste ma anche furioso per non essere riuscito a rendere giustizia alla sua amata.

Il ragazzo troverà però conforto nei consigli e nell'empatia di Ornella (Marina Giulia Cavalli) che saprà trovare le parole giuste per placare l’animo tormentato del giovane Poggi

Un posto al sole, trame 21-25 novembre: torna Alice, Diego e Lia nuova coppia

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) intenzionato a partire per Londra verrà spiazzato da ben due sorprese.

Una di queste dovrebbe essere il ritorno a Napoli di Alice (Fabiola Balestriere). La ragazzina, infatti, farà rientro in Italia a causa di un interesse per le “bellezze” locali.

Diego (Francesco Vitiello) e Lia (Giulana Vigogna) faranno finalmente coppia fissa, tuttavia la loro relazione verrà ostacolata da alcuni impedimenti.

Un posto al sole, anticipazioni al 25 novembre: le gemelle a Palazzo Palladini

A quanto pare Micaela (Gina Amarante) riuscirà nell'intento di farsi affittare l'appartamento da Alberto (Maurizio Aiello), ma non è tutto. Ad abitare a Palazzo Palladini saranno infatti entrambe le gemelle.

Questa novità finirà per mettere seriamente in crisi Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Mariasole Di Maio) che si ritroveranno a dover arginare l'irrequietezza delle due sorelle.