Tante novità avverranno durante le nuove puntate di Un posto al sole, trasmesse dal 14 al 18 novembre su Rai 3. Le trame della soap opera, ambientata sul Golfo di Posillipo, segnalano che Micaela Cirillo vorrà trasferirsi a Palazzo Palladini mentre Lia Longhi sarà intenzionata ad abbandonare Napoli dopo il fallimento della sua missione.

Un posto al sole, nuove puntate: Micaela chiede ad Alberto di affittargli il suo appartamento

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate trasmesse nei prossimi giorni in televisione annunciano che le gemelle Cirillo continueranno a movimentare le vicende ambientate a Palazzo Palladini dopo che hanno rovinato una festa di compleanno, facendo cadere la torta a terra.

Recentemente, Serena e Jimmy hanno impedito a Manuela di abbandonare Napoli. Difatti, la ragazza era stufa di essere trattata con freddezza da Niko. Ma ora i dissidi tra le sorelle Cirillo potrebbero appianarsi. In particolare, Micaela diventerà sempre più complice della sorella Manuela, dopo essere riuscita a fare pace in seguito ad alcuni dissidi sorti tra di loro. Inoltre, la madre di Jimmy avrà intenzione di trasferirsi a Palazzo. La donna, infatti, chiederà ad Alberto (Maurizio Aiello) di affittargli il suo mini locale, approfittando dei suoi problemi provocati da Renato sui suoi progetti immobiliari. Ma Palladini accetterà di fare l'affare con Micaela? e se sì, come la prenderà il vicinato di questo nuovo arrivo?

Lia è decisa ad abbandonare Napoli

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui in quanto Lia continuerà ad essere la protagonista delle prossime puntate di Upas. La ragazza, infatti, prenderà una decisione dopo il fallimento della sua missione. Recentemente, la cameriera si era messa alla ricerca di alcuni gioielli lasciati dai suoi cari a Palazzo Palladini.

Diego Giordano (Francesco Vitiello) aveva colto in fragrante Lia (Giuliana Vigogna) nella stanza segreta del seminterrato, in fase di restauro da Mastro Peppe. In questo frangente, il figlio di Raffaele aveva cercato d'incoraggiare Longhi a dimenticare il segreto di famiglia per rifarsi una vita.

I portali annunciano che Diego e Lia trascorreranno una giornata insieme dove i due diventeranno abbastanza complici.

Tuttavia, la domestica penserà chiusa la sua missione dopo non essere riuscita a ritrovare i suoi gioielli. Per questo motivo, Longhi penserà di abbandonare Napoli, se il giovane Giordano non cercasse in tutti i modi di trattenerla. Nel frattempo, un personaggio misterioso riuscirà a mettere le mani suoi preziosi. Di chi si tratta? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.