Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre 2022, sono ricche di colpi di scena.

La festa organizzata da Bianca per Antonello finirà per metterlo in crisi. Raffaele, intanto, aprirà gli occhi a Viola riguardo l’ostilità di Rosa nei suoi confronti. Niko, nel frattempo, si metterà d’accordo con il padre di Susanna per pagare un complice affinché metta in atto i loro piani di vendetta. Il figlio di Alberto si troverà in pericolo di vita a causa di un giocattolo e la vicenda finirà per spaventare i suoi genitori.

Mentre Nunzio e Alice sembreranno andare molto d’accordo, un’ombra minaccerà di frapporsi nuovamente tra Marina e Roberto.

Un posto al sole, trame prossime puntate: Niko pronto a vendicarsi

Nelle prossime puntate di Upas, Bianca riuscirà a organizzare una festa a sorpresa per Antonello, ma le cose non andranno come sperato dalla ragazzina.

Niko si lascerà coinvolgere dal piano di vendetta di Manlio contro l'assassino di Susanna ma, per attuarlo, occorreranno dei soldi.

Intanto tra le gemelle Cirillo e Speranza la tensione non verrà più trattenuta ed esploderà.

Reduce da un lungo periodo di abusi e reclusione forzata, Marina Giordano si renderà conto di non aver ancora dimenticato l’accaduto ma non ne farà parola a Roberto.

Tuttavia, secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, questa grande verità sta per venire alla luce.

Anticipazioni Upas fino al 2 dicembre: la crisi di Antonello, feeling tra Nunzio e Alice

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Antonello attraverserà un momento di crisi che Viola sfrutterà per impartire una bella lezione di vita ai suoi alunni.

Marina e Roberto cercheranno di voltare pagina e di prepararsi a una nuova fase della loro vita. Mentre loro due, Filippo e Serena saranno alle prese con i festeggiamenti, un’ombra minacciosa rischierà di frapporsi nuovamente tra di loro.

Spazio anche a Nunzio e Alice. Dopo aver chiuso con Chiara, il figlio di Franco conoscerà la nipote di Marina e tra i due si instaurerà un certo feeling.

Mariella, che per istinto è sempre pronta a prendere le difese di Speranza, finirà per avere a che fare con una rivale a dir poco temibile. Sarà così che a Palazzo Palladini prenderà il via una diatriba tra Altieri e Cirillo.

Un posto al sole, spoiler puntate fino al 2 dicembre: il figlio di Alberto e Clara a rischio per colpa di un giocattolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Clara riuscirà a portare Alberto a pranzo al Vulcano, insieme a Marika. Quest’ultima avrà in serbo una sorpresa per il piccolo Federico, ma proprio in quel momento di spensieratezza, si verificherà un incidente inatteso che rischierà di avere un drammatico epilogo. Il peggio verrà scampato, ma Alberto andrà su tutte le furie e minaccerà i responsabili della fabbrica dei giocattoli contraffatti.

Niko Poggi, nel frattempo, sarà ancora alle prese con la ricerca dei soldi per mettere in atto il piano vendicativo contro l'assassino di Serena che ha ordito insieme a Manlio e che coinvolgerà un altro detenuto.