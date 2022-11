Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo nostrano, nato da un'idea di Wayne Doyle, per gli episodi che saranno trasmessi dal 14 al 18 novembre raccontano che Niko si renderà conto di avere una vicina un po' scomoda. Nel frattempo vi sarà un momento di vicinanza tra Silvia e Michele. Micaela, invece, sarà intenzionata a convincere Alberto ad affittarle la sua abitazione di Palazzo Palladini, mentre Roberto sarà fermamente convinto che Marina sia in pericolo di vita. Viola, intanto, andrà da Rosa per chiederle scusa a nome di Antonio, mentre Diego proverà a far nuovamente breccia nel cuore di Lia.

La piccola Bianca, infine, farà una scoperta inaspettata su Antonello.

Possibile Momento di vicinanza tra Michele e Silvia

Gli spoiler di Un posto al sole, in merito alle puntate che andranno in onda sulla terza rete Rai dal 14 al 18 novembre, anticipano che Renato continuerà a ostacolare le strategie immobiliari di Alberto, mentre Niko si accorgerà che dovrà fare i conti con una vicina alquanto scomoda.

Tra Silvia e Michele, invece, potrebbe esserci un momento di vicinanza ed è ciò che spererà Mariella, l'artefice del loro incontro.

Micaela, successivamente, vorrà portare a compimento il suo piano, cioè convincere Alberto ad affittarle la sua casa a Palazzo Palladini, mentre Mariella si convincerà sempre più che tra Michele e Silvia possa esserci un ritorno di fiamma, in quanto entrambi parranno aver ritrovato la voglia di battibeccarsi come un tempo.

Arriverà inaspettatamente una nuova scelta che indurrà Riccardo a credere fermamente che Marina sia in pericolo di vita. Viola, poco dopo, noterà di star raggiungendo un passo alla volta dei piccoli risultati con Manuel, sebbene un incidente in cortile finirà per scatenare delle piccole ruggini sinora prese sotto gamba dalla donna.

Diego proverà a riconquistare Lia

Le trame della fiction daily per le puntate da lunedì 14 a venerdì 18 novembre evidenziano che Diego, notando la titubanza di Longhi a lasciare il Palazzo, compirà un passo coraggioso verso la domestica per dissuaderla dall'andarsene dallo stabile.

Roberto e Raffaele, invece, avranno un inedito confronto, nel frattempo Viola andrà da Rosa con l'intento di fare ammenda a nome del figlio Antonio, nutrendo inoltre la speranza di convincerla a far tornare Manuel a prendere ripetizioni da lei.

Niko, ma anche coloro che hanno voluto bene a Susanna, rivivranno la rabbia e la sofferenza per quell'inaccettabile dipartita. Diego vorrà far nuovamente breccia nel cuore di Lia e, per riuscirci, tenterà di convincere la ragazza a dimenticarsi le motivazione che l'hanno indotta a lavorare a Palazzo Palladini.

La piccola Bianca, infine, farà una scoperta su Antonello che spingerà la bimba a operare una scelta a sorpresa.