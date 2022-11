La vicenda legata alla morte di Susanna tornerà al centro delle trame di Upas. Negli episodi in onda su Rai tre dal 21 al 25 novembre 2022, Niko riceverà una inaspettata richiesta di incontro da parte di Manlio Picardi e sarà così in preda al dolore che la rabbia in lui prenderà il sopravvento. Il giovane, infatti, vorrà disperatamente dare giustizia a Susanna. Nel frattempo, Eugenio e Viola si riavvicineranno a causa di un film sui supereroi mentre Diego e Lia inizieranno una relazione. Intanto, Alice tornerà a Napoli e Samuel e Speranza avranno problemi per via delle gemelle.

Upas, trame 21-25 novembre: Niko tormentato dalla richiesta di Manlio

Niko riceverà una notizia riguardante Susanna che lo getterà nello sconforto più totale e negli episodi di Upas in onda dal 21 al 25 novembre contatterà Manlio, il quale gli chiederà di incontrarlo: Poggi dovrà decidere se recarsi in carcere da lui oppure no. La proposta di Picardi non farà altro che scavare ancor più profondamente nell'animo tormentato del giovane avvocato.

Eugenio sarà più presente nella vita di Antonio, e ciò sembrerà avere un buon effetto sia sul bambino e che su Viola. Nicotera e la consorte guarderanno insieme un film di supereroi e si ritroveranno così vicino che il sentimento reciproco, non ancora del tutto sopito, potrebbe prendere il sopravvento.

Franco e Angela dovranno gestire la richiesta di Bianca, che vorrà organizzare a tutti i costi una festa per il compleanno di Antonello. Diego e Lia, invece, vivranno i primi momenti felici della loro relazione, ma dei problemi potrebbero rivelarsi un ostacolo.

Upas, anticipazioni 21-25 novembre: Alice torna a Napoli

Roberto sarà determinato a partire per Londra, ma sarà spiazzato da una duplice sorpresa.

Di cosa si tratterà? Invece Eugenio sarà deciso a riconciliarsi con Viola.

Samuel e Speranza inizieranno ad avere dei problemi per via delle gemelle Cirillo, che ora vivono a Palazzo Palladini. La ragazza deciderà di agire e prendere delle contromisure per far fronte alla situazione.

Alice, appena tornata a Napoli, scoprirà di essere molto attratta dalle "bellezze" locali.

Niko, insieme a parenti e amici, celebrerà il ricordo di Susanna con una commemorazione. Il giovane Poggi, nonostante il supporto della famiglia, faticherà a superare il dolore e la rabbia per la morte della consorte.

Niko in preda alla rabbia e al dolore

Niko farà fatica a superare il lutto per la morte di Susanna e sarà sempre più in preda alla rabbia. Si sentirà impotente e comincerà a coltivare un disperato desiderio di rendere giustizia a Susanna. Troverà il modo per farlo? In questa difficile situazione Ornella si rivelerà una preziosa confidente, capace di accogliere il dolore di tutti coloro che si rivolgono a lei per chiederle aiuto.

Bianca sarà sempre più decisa a organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Antonello, così metterà a punto un piano ingegnoso per fare in modo che quel giorno vada alla terrazza. Riuscirà nel suo intento?