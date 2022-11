Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate dal 28 novembre al 2 dicembre rivelano che le gemelle Cirillo si scontreranno con Speranza. Nel frattempo, il povero Samuel farà tutto il possibile per abbassare i toni della "contesa".

Brutte notizie per la piccola Bianca. La bambina, dopo tutti i suoi sforzi per organizzare la festa perfetta alla Terrazza per Antonello, dovrà probabilmente fare i conti con una delusione.

Niko si farà sopraffare dal desiderio di vendetta e deciderà di aiutare Manlio nel suo folle piano di vendetta contro Lello Valsano.

Samuel prova a fare da paciere

Il primo turbolento incontro tra Samuel e le gemelle Cirillo (Gina Amarante) è stato solo il prologo di una storyline che si preannuncia decisamente movimentata. Le anticipazioni rivelano che, presto, si troverà coinvolta in questa vicenda anche Speranza (Mariasole Di Maio). A quanto pare, la nipote di Mariella non riuscirà a tollerare il comportamento di Manuela e Micaela e finirà per scontrarsi con le due ragazze.

Nel frattempo, il povero Samuel (Samuele Cavallo), trovandosi tra due fuochi, farà tutto il possibile per abbassare i toni della lite, ma i suoi sforzi risulteranno alquanto vani.

Un posto al sole, puntate fino al 2 dicembre: una delusione per Bianca

Nella puntata di venerdì 18 novembre è stato introdotto il personaggio di Ines (Silvia Napoleone), la mamma di Antonello (Gennaro Filippone).

Nel breve dialogo tra i due, il ragazzino ha rivelato di non essere entusiasta all'idea di una festa di compleanno. Tale passaggio risulta piuttosto importante alla luce delle trame future.

Nelle prossime puntate Bianca (Sofia Piccirillo) infatti, supportata da Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) deciderà di organizzare una festa di compleanno alla Terrazza per Antonello [VIDEO].

La bambina si dedicherà anima e corpo nella realizzazione di questa sorpresa, tuttavia le cose non andranno come previsto. Le anticipazioni non rivelano molto ma la sensazione è che il bambino non apprezzerà il gesto della sua compagna di classe, dandole così una grande delusione.

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre: Niko si procura i soldi per vendicarsi di Lello Valsano

Niko (Luca Turco) dilaniato dal dolore per la morte di Susanna (Agnese Lorenzini) e furioso all'idea che Lello possa ricevere una riduzione della pena, accoglierà la richiesta di Manlio (Paolo Maria Scalondro).

il giovane avvocato si procurerà infatti la cifra necessaria per pagare le persone che dovranno occuparsi di "sistemare" definitivamente Lello Valsano (Gianluca Pugliese).