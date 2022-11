Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 28 novembre al 2 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Roberto e Marina si ricongiungeranno seppur a fatica. Alice comincerà a mostrare interesse per Nunzio Cammarota mentre Bianca rimarrà parecchio delusa dalla reazione di Antonello in seguito alla festa a sorpresa. Niko seppur con difficoltà continuerà ad assecondare il folle piano di Manlio. Mariella scenderà in campo per aiutare Speranza a difendersi dalle gemelle Cirillo.

Le difficoltà di Marina

Bianca verrà fortemente delusa dalla reazione di Antonello in seguito alla festa a sorpresa che aveva preparato per lui. Niko intanto continuerà ad assecondare Manlio nel suo folle piano di vendetta e seppur con difficoltà cercherà di racimolare il denaro necessario per attuare il suo piano. Tra le gemelle Cirillo e Speranza si accenderà un duro scontro che non riuscirà a placarsi nemmeno con l'intervento di Samuel. Per Marina sarà sempre più difficile fare i conti con la violenza subita da Fabrizio. La fragilità della donna spingerà Roberto a voler capire di più su quanto accaduto in quei terribili momenti di prigionia per cercare di recuperare il loro difficile e fragile rapporto.

Antonello continuerà a vivere i suoi momenti di crisi interiore e il suo stato d'animo spingerà Viola dare una lezione di vita a tutti i sui alunni durante la lezione. Alice invece metterà gli gli occhi su Nunzio Cammarota.

Una nuova chance per Roberto e Marina

Ferri e Marina dopo aver analizzato a lungo la loro situazione decideranno di dare una nuova possibilità al loro rapporto, ma un'ombra sembra minacciare ancora una volta la loro ritrovata felicità.

Mariella Altieri decisa a proteggere sua nipote dalla furia delle Cirillo deciderà di affrontarle in prima persona. Clara invece convincerà Alberto a partecipare ad un pranzo a Vulcano insieme alla sua migliore amica Marica. Tuttavia un evento inatteso finirà per stravolgere l'andamento della giornata insieme. Roberto e Marina comunicheranno a Filippo e Serena con gioia la loro decisione di voler tornare ad essere una coppia a tutti gli effetti ignari del fatto che una nuova minaccia incombe su tutti loro.

A Palazzo Palkadini intanto proseguirà la guerra tra le Cirillo e le Altieri. Niko continuerà a cercare il denaro necessario per poter assecondare il piano di vendetta del padre di Susanna proprio mentre l'uomo si preparerà ad incontrare il detenuto che dovrà aiutarlo a vendicarsi. Alberto Palladini dopo aver scampato il pericolo con suo figlio deciderà di andare contro tutti coloro che distribuiscono giocattoli contraffatti. Raffaele invece, a causa del continuo e strano comportamento di Rosa comincerà a pesare al reale motivo per cui la donna si comporta in modo strano con Viola.