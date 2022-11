Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana 'Un posto al sole', trasmessa per la prima volta nel nostro paese il 21 ottobre 1996 su Rai 3. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 21 al 25 novembre 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla richiesta di Manlio, sul riavvicinamento di Viola ed Eugenio, sulla volontà di Bianca di festeggiare il compleanno di Antonello, sui primi problemi di coppia di Diego e Lia, sulla partenza di Roberto, sulla chiassosa presenza delle gemelle Cirillo a palazzo Palladini, sul ritorno di Alice a Napoli e sulla commemorazione in memoria di Susanna.

Bianca fa una sorpresa ad Antonello

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Manlio chiederà a Niko di incontrarsi ma Poggi si prenderà del tempo per riflettere se assecondare la richiesta o meno. Antonio e Viola beneficeranno della crescente presenza di Nicotera nelle loro vite. Bianca informerà i genitori di voler organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Antonello. Saputo ciò, Franco e Angela dovranno impegnarsi a gestire la richiesta della figlia. Il giorno del compleanno di Antonello, Bianca tenterà di inventare una scusa per portarlo alla Terrazza, luogo prescelto per il party. Grazie ad un film sui supereroi, Viola ed Eugenio trascorreranno del tempo insieme, lasciando che i loro sentimenti li facciano riavvicinare inevitabilmente.

Manlio Picardi farà una strana proposta a Niko, facendolo risprofondare nel dolore e nella rabbia per la morte inspiegabile e mai accettata di Susanna.

Niko soffre per Susanna

Diego e Lia vivranno le prime emozioni legate alle loro storia d'amore anche se alcuni problemi logistici potrebbero complicare le cose. Roberto deciderà di partire per Londra per poi rimanere spiazzato da due sorprese.

Eugenio tenterà di recuperare il suo rapporto con la moglie. Dopo essersi trasferite di fronte alla casa di Samuel, le gemelle Cirillo finiranno per rovinare la vita di coppia del giovane e di Speranza. Per questo motivo, Speranza prenderà dei provvedimenti per evitare che la situazione degeneri del tutto. Alice tornerà a Napoli, sentendosi molto attratta dalle bellezze locali.

Niko non riuscirà ad affrontare facilmente il giorno della cerimonia in ricordo di Susanna anche se saranno presenti i suoi famigliari. Il senso di impotenza per non averla potuta salvare spingerà il giovane a volerle rendere giustizia a tutti i costi. Ornella si renderà conto della sua sofferenza e lo spingerà a confidarsi con lei.